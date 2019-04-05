Убившие сайгаков браконьеры нанесли ущерб государству на сумму 1,1 млрд тенге - Прокуратура ЗКО

Уральск. 4 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня по инициативе прокуратуры Западно-Казахстанской области в Региональной службе коммуникаций прошёл брифинг, на котором освещены меры по противодействию незаконной охоте на сайгаков и взысканию причиненного ущерба окружающей среде за 2017-2018 годы, передает Kazakhstan Today.

"Отмечено, что за совершение указанного уголовного правонарушения и незаконное обращение с их дериватами судами области осуждены 88 лиц (2017 год - 33, 2018 год - 55), из них к лишению свободы - 7 (0/7), ограничению свободы - 79 (33/46), штрафу 2 (0/2) лица. У браконьеров изъято и уничтожено 616 туш и 955 рогов сайгаков, 25 ружей, 1205 патронов, 18 ножей и 19 пил. Конфисковано в доход государства 14 автотранспортных средств, 3 снегохода и квадроцикл. Сумма причиненного ущерба государству составила 1,1 млрд тенге, из которых взыскано 12 млн тенге", - сообщили в прокуратуре ЗКО.

По актам надзора судебными исполнителями наложен арест на 15 объектов недвижимости, 13 транспортных средств виновных, а также принимаются меры по принудительному взысканию ущерба.

По указанию прокуратуры департаментом юстиции проводится оценка и реализация арестованного имущества в порядке статьи 55 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Напомним, что, согласно приказам Министерства сельского хозяйства, размер ущерба за особь сайгака составляет 3,7 млн тенге.

Сотрудники прокуратуры области совместно с уполномоченными органами продолжат работу по профилактике и борьбе с браконьерством, а также предупреждают об уголовной ответственности за незаконные охоту на сайгаков и обращение с их дериватами по статьям 337 и 339 Уголовного кодекса в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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