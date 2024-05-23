22.05.2024, 10:54 99281
Убийство школьника в Жамбылской области: в отношении руководства школы начато расследование по факту укрывательства
Школы часто умалчивают о проблемах взаимоотношений учеников
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Тараз. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Байзакском районе Жамбылской области полиция проводит досудебное расследование в отношении руководства школы, где погиб ученик восьмого класса. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
30 апреля 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о скоропостижной смерти ребенка в уличном туалете средней школы Байзакского района. Первоначально опрошенными лицами даны показания о том, что ученику стало плохо после урока физкультуры, однако судебно-медицинская экспертиза выявила истинную причину смерти, наступившей от сильного удара в область груди. В этой связи районным отделом полиции в отношении руководства школы начато досудебное расследование по факту укрывательства преступления", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отметили, что должностные лица школы руководствовались стереотипным мышлением "не выносить сор из избы". Поэтому прокуратурой области в целях искоренения такой практики предложено пересмотреть принципы оценки деятельности образовательных учреждений с целью поощрения их за самостоятельное выявление антисоциального и небезопасного поведения учащихся и персонала.
Прокурор Жамбылской области отметил, что школы часто умалчивают о проблемах взаимоотношений учеников.
Сложившаяся ситуация потребовала непосредственного вмешательства прокуроров, которые путем опроса детей установили 43 школы области, где имеются факты антисоциального поведения. В частности, выявлены 119 неформальных лидеров, а также 595 анонимных сообщений о случаях буллинга и вымогательства. Каждый обозначенный факт взят в работу и на особый профилактический контроль учреждений образования и правоохранительных органов", - сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области ученик восьмого класса скончался после избиения в уличном школьном туалете. Подозреваемый задержан.
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23.05.2024, 15:15 2466
Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары
Фото: Halyk Bank
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Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары. Они прилагают все усилия для того, чтобы адресная помощь поскорее дошла до получателей.
Вместе с весной этого года в Казахстан пришло стихийное бедствие, равного которому не было без малого 80 лет. Массовые паводки резко изменили жизнь жителей более чем 10 областей нашей республики. Многие люди лишились, без преувеличения, всего имущества, включая крышу над головой. Данная чрезвычайная ситуация потребовала помощи и сплоченности всего казахстанского народа.
В эти непростые для страны дни представители бизнес-сообщества проявили истинную солидарность, направляя собственные денежные средства на помощь пострадавшим. Так, благотворительный фонд "Халык" и крупнейший банк страны Halyk активно принимают участие в борьбе с бедствием, оказывая всестороннюю финансовую поддержку оперативным штабам акиматов областей. В общей сложности на помощь пострадавшим они направили 1 млрд 445 млн тенге, включая однодневную заработную плату сотрудников.
Когда пришло известие о том, что жители города Кульсары в Атырауской области оказались жертвами последствий сильного наводнения, фонд "Халык" принял решение об адресной помощи пострадавшим. Общая сумма компенсаций равняется 30 млрд тенге. С 21 мая Halyk Bank начал выплаты на восстановление собственного жилья жителям города.
Сотрудники банка прилагают все усилия для того, чтобы адресная помощь поскорее дошла до получателей. Это только на словах звучит просто - перечислить денежные средства. На самом деле за этим стоит огромная, невидимая для многих работа. С 13 мая наши сотрудники работают по сменам в операционном штабе по сбору документов жителей, пострадавших от паводков. Нас в отделении всего 13 человек, выходим по 2-3 человека за смену, чтобы обеспечить бесперебойную работу с населением. Консультируем людей, открываем спецсчета для зачисления компенсаций, выдаем уведомления о 20-значном номере счета для предоставления в акимат. Очень много народу приходит, люди, которые потеряли буквально все. Конечно, мы не можем остаться в стороне. В такие моменты не думаешь об усталости, о том, что работа идет в режиме нон-стоп. Хочется как можно быстрее помочь людям получить деньги, поддержать их в это тяжелое для них время. И когда в ответ люди произносят слова искренней благодарности, это самая главная награда для нас", - рассказала начальник центра банковского обслуживания №1 в Кульсары Акмарал Нургалиева.
В Halyk Bank также рассказали о том, как получить адресную помощь от фонда "Халык".
1. Пострадавшим, понесшим материальный ущерб, необходимо обратиться в местный исполнительный орган с заявлением о возмещении ущерба.
2. Местный исполнительный орган организует оценку размера причиненного ущерба.
3. После получения заключения оценочных работ в случае согласия с суммой оценки пострадавшему открывается специальный счет в Halyk Bank (при его отсутствии) и местным исполнительным органам предоставляются необходимые для зачисления средств документы.
4. В течение одного рабочего дня с момента получения необходимых документов банк зачисляет денежные средства в соответствии с суммой оценки на спецсчет пострадавшего.
22.05.2024, 16:05 80401
Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова предлагает вернуться к дискуссии по введению налога на сахаросодержащие напитки в связи со стремительным ростом заболеваемости сахарным диабетом в Казахстане.
По словам Ирины Смирновой, в Казахстане наблюдается неуклонный ежегодный рост количества больных с сахарным диабетом. По сравнению с двухтысячным годом рост произошел в 45 раз - с 10 742 до почти 500 тысяч больных сахарным диабетом, прогнозируемое число больных к 2030 году - свыше 800 тысяч.
В день регистрируется свыше ста больных диабетом. Подобные показатели наиболее характерны для стран третьего мира, где полностью отсутствуют стратегии борьбы с болезнью на национальном уровне. Общее бремя заболеваемости сахарным диабетом в Казахстане, включая как непосредственные медицинские, так и косвенные расходы: как потеря трудоспособности, пособия, составляет не менее 436,4 млрд тенге ежегодно, и с каждым годом эта цифра растет",- отметила депутат в своем запросе.
Между тем Минздрав призывает резко сократить расходы на лекарственное обеспечение лечения диабета путем сокращения позиций и объема.
Подобные действия несут коррупционные, социальные и имиджевые риски, особенно с учетом отсутствия национальной программы борьбы с диабетом", - подчеркнула мажилисмен.
Она отметила, что одной из основных причин сахарного диабета, помимо генетических факторов и стресса, является увеличение потребления сахара с продуктами питания, напитками в рационе населения, в особенности среди детей и подростков.
Учитывая вышеизложенное, депутат заявила о необходимости рассмотреть возможность введения солидарной ответственности производителей сахаросодержащих напитков за профилактику сахарного диабета как возможность введения налога на напитки с высоким содержанием сахара.
Простой расчет показывает, что при производстве 2,4 млрд литров напитков с высоким содержанием сахара в год налог в 50 с литра позволит снизить потребление населением и перекрыть бюджет амбулаторного лекарственного обеспечения по сахарному диабету в 2,5 раза, что даст возможность не только не сокращать, но и расширять список лучших лекарств, используемых в настоящее время. Подключать новые технологии и даже проводить научные исследования", - заключила Смирнова.
Ранее в Минфине сообщили, что в стране налог на сладкие напитки пока вводить не будут.
Мы считаем, что нам пока не надо дополнительную нагрузку давать на эти предприятия", - сказал министр Мади Такиев.
Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру. Эксперты связывают распространение онкологии с частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и избыточным весом.
22.05.2024, 15:23 83886
Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений
Фото: МЧС РК
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Благотворительный фонд "Халык" совместно с Halyk Bank со вчерашнего дня начал выплату адресной финансовой помощи пострадавшим от наводнения жителям города Кульсары Атырауской области. На эти цели основатель фонда и известный меценат Тимур Кулибаев направил 31,4 млрд тенге.
Глубоко сопереживаю людям, пострадавшим от наводнения. С первых дней мы оказываем помощь регионам, пострадавшим от паводков. Убежден, что под руководством нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы вместе преодолеем все трудности", - отметил Тимур Кулибаев.
Так, по результатам подготовительных работ, со вчерашнего дня начались выплаты на восстановление собственного жилья граждан города Кульсары в Атырауской области. Оценка ущерба проводится независимыми экспертами, списки составляются оперативным штабом акиматов на основании полученных заявлений от пострадавших.
Стоит отметить, что целевым использованием полученных средств является ремонт имеющегося или приобретение нового жилья. Фонд "Халык" и Halyk Bank протягивают руку помощи и искренне желают, чтобы данные меры позволили соотечественникам, переживших бедствие и потерявших родной кров, вновь приобрести спокойствие, домашний уют и восстановить свои семьи под крышей родного дома.
Напомним, ранее фонд "Халык" и Halyk Bank выделили из собственных средств 1 млрд 445 млн тенге, включая однодневную заработную плату сотрудников, на помощь пострадавшим от паводков в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях. Кроме того, основатель Фонда "Халык" Тимур Кулибаев принял решение направить дополнительные 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области. Таким образом на борьбу с паводками выделили свыше 31,4 млрд тенге.
22.05.2024, 11:16 98371
Более 40 дней без воды: жители алматинского микрорайона Ерменсай требуют решить проблему
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Ерменсай жалуются на многолетние перебои с водоснабжением и требуют незамедлительно решить проблему.
Об этом они заявили на встрече с акимом Бостандыкского района Санджаром Алиным и представителями компании - поставщика воды.
ТОО "ГПВ "Водснаб" является поставщиком воды для большей части жителей микрорайонов "Аскартау", "Ерменсай", "Актобе", СТ "Ремизовка", СТ "Дружба", СТ "Курортное" и крупных жилых комплексов "Ремизовка", "Сакура", "Династия". Южная часть района когда-то была территорией Алматинской области. С присоединением к городу перешли и исторические проблемы, в том числе по водоснабжению", - говорится в сообщении акимата Алматы.
По его данным, насосы часто выходят из строя, так как компания не выделяет средства на реконструкцию оборудования и сетей. Также нарушены строительные нормы при прокладке инженерных сетей.
При этом компания получает за использование воды значительные средства - тариф на водоснабжение на 75% выше общегородского, услуги канализации - в два раза дороже", - сообщили в акимате.
Очередная авария произошла 17 мая. На следующий день аварию устранили, но в связи с маломощностью насоса наладить нормальное водоснабжение не удалось.
Лишь после активного вмешательства акимата города для обеспечения жителей нормальным водоснабжением ТОО "ГПВ "Водснаб" приобрело и установило другой насос. При возобновлении подачи воды давление в системе снизилось в связи с одновременным водозабором со стороны потребителей. Ведутся работы по восстановлению подачи воды потребителям", - отметили в ведомстве.
Учитывая сложившуюся ситуацию, затянувшиеся разбирательства с поставщиком услуг, для обеспечения бесперебойным водоснабжением жителей указанных участков акимат Алматы принял решение о централизации услуг путем строительства за счет бюджетных средств сетей и сооружений в данном районе.
Для обеспечения питьевой водой населения южнее пр. Аль-Фараби управлением энергетики и водоснабжения города Алматы разрабатывается проект водозабора и станции водоподготовки "Ерменсай" производительностью 9000 кубометров в сутки", - сообщили в акимате.
Также разрабатывается ПСД на водозаборное сооружение, насосную станцию, водовод и станцию водоподготовки. На сегодня ПСД находится на стадии прохождения госэкспертизы, заключение ожидается в июне текущего года.
Принадлежащие бывшему ТОО "Орхан" сети планируется передать в коммунальную собственность.
Судебный процесс по делу о некачественном оказании услуг ТОО "Орхан" длится больше года. Но поставщик услуг, пользуясь статьей 11 закона о естественных монополиях, постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану. Таким образом компания уходит от ответственности. Вопрос о привлечении к ответственности компании находится на контроле правоохранительных органов", - уточнили в акимате.
22.05.2024, 09:50 101426
В Казахстане петиция против единого часового пояса набрала более 26 тысяч голосов
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане петиция за возврат прежнего времени в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На данный момент петицию подписали более 26 тысяч казахстанцев.
Третий месяц казахстанцы живут в едином часовом поясе. Но некоторые приспособиться так и не смогли, сообщает "31 канал".
Казахстанцы жалуются, что светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.
Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Очень рано просыпается солнце, летом по утрам будет очень жарко, по вечерам рано темнеет, хочешь куда-то выйти прогуляться, а уже темно. Зимой вообще в 5 будет темень", - говорит жительница Шымкента Дарья Сивожелезова.
Также казахстанцы оставляют комментарии под петицией с просьбой вернуть прежнее время:
Человек испытывает естественную потребность в солнечном свете! Верните нам возможность восполнять эту потребность! Верните нам наше светлое время!" - Тасболат Ж.;
В Алматы светает рано, несмотря на то, что выхожу на работу в 6 утра, все равно уже солнце высоко, и жарко. А темнеет тоже рано. Даже сейчас дня не хватает, к 21:00 уже устаешь. А зимой вообще в 15:30 будет темно. Биоритмы не обманешь простым переводом стрелок. Верните время назад!", - Елена А.;
Поддерживаю петицию. У нас отняли вечерние светлые часы, зато зарабатывают на том, что электроэнергию жгут больше. Дачникам и огородникам вообще сократили время работ на земле. Раньше после работы можно было что-то сделать, сейчас темно", - Юлия М.;
Нужно срочно вернуть время назад, просто украли у людей солнечные часы!!! Я бы не просто на час назад вернул, но еще и на летний период, на час назад перевел! Чтобы можно было насладиться летом и солнцем!" - Юрий С.
Пересмотреть часовые пояса могут, если наберется нужное количество голосов (50 тысяч) на официальном сайте петиций.
При этом люди жалуются, что поставить свою подпись непросто, для этого приходится скачивать специальное приложение. И просят облегчить подписание петиций.
По данным телеканала, чтобы зарегистрироваться на сайте epetition, требуется установить на своем компьютере NCALayer - это приложение для подписания данных на госпорталах. После его установки и активации можно будет поставить свою подпись при помощи ЭЦП-ключа. Он должен быть загружен на ваш компьютер.
О петиции вчера высказался министр торговли и интеграции Алмас Шаккалиев. По его словам, этот вопрос рассматривается в течение двух месяцев. Но пока петиция не наберет нужного количества голосов, говорить об изменениях рано.
Давайте дождемся того, чтобы эта петиция набрала необходимое количество голосов. Потом в установленном порядке будем рассматривать однозначно", - сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Стоит отметить, что большинство казахстанцев были против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
22.05.2024, 08:21 106826
Школьник спас пятилетнего мальчика от падения с четвертого этажа в Астане
Фото: акимат Астаны
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ученик 7-го класса Акан Акимжанов совершил героический поступок, он спас от гибели пятилетнего мальчика, сообщили в акимате столицы.
Возможную трагедию в одном из столичных жилых комплексов предотвратил ученик 7 "Д" класса школы-гимназии № 31 Акан Акимжанов. 20 мая Акан играл во дворе дома, к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел, держась за перила балкона четвертого этажа. Он немедля побежал в подъезд, добрался до четвертого этажа и спас пятилетнего ребенка", - рассказали в акимате.
Свой поступок Акан объяснил тем, что у него самого есть младшие братья и сестры и он надеется, что в случае необходимости им тоже помогут.
21.05.2024, 11:30 153986
В полиции разъяснили поправки в ПДД
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы разъяснили новые поправки в правила дорожного движения, которые вступили в силу 6 мая.
Согласно новшествам, изменилась ответственность за пересечение одинарной сплошной линии разметки.
Теперь выезд на дорогу с двусторонним движением, имеющую две полосы, разделенную дорожной разметкой 1.1. ("яодинарной" сплошной) и(или) обозначенную знаком 3.20. ("Обгон запрещен"), будет квалифицироваться как выезд на полосу встречного движения. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управление транспортным средством сроком на 6 месяцев", - уточнили в полиции.
Также введено ограничение движение скорости автобусов в населенном пункте до 50 километров в час. Кроме того, отдельно выделенные полосы для маршрутных транспортных средств теперь доступны для всех транспортных средств категории М3 (автобусы).
В полиции также отметили, что, если ранее опознавательный знак на транспортное средство "Лицо с инвалидностью" могло разместить на автомобиле только лицо, имеющее инвалидность 1-й и 2-й группы, теперь таким знаком могут пользоваться и лица с инвалидностью 3-й группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такой знак дает лицам с инвалидностью преимущественное право остановки на специально отведенных стоянках (стоянка для инвалидов), а также на остановку в местах, запрещенных для стоянки.
Кроме того, введены в действие новые дорожные знаки:
- 3.9.1. "Движение на электрических самокатах запрещено":
- 5.8.6а - 5.8.6в "Перестроение на параллельную проезжую часть";
- 5.8.6г, 5.8.6д "Конец параллельной проезжей части";
- 5.16.3 "Диагональный пешеходный переход" и др.
И новые опознавательные знаки:
- "Электромобиль";
- "Автомобиль с газобаллонным оборудованием".
Напомним, в Казахстане ужесточат наказание за превышение скорости на дорогах.
20.05.2024, 13:30 202801
Более месяца жители Бостандыкского района Алматы находятся без воды
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы порядка 20 тысяч жителей вот уже более 40 дней сидят без воды.
Около 20 тысяч жителей микрорайонов Ерменсай и Актобе в Бостандыкском районе Алматы более сорока дней сидят без воды. Единственный поставщик воды - ТОО "ГПВ "Водснаб" отключило воду в целом микрорайоне, говорится в публикации на странице Instagram-паблика kris__p__almaty.
Местные власти кроме своих обещаний, проблему так и не решили (...) Проблема длится уже много лет. Власти города продолжают давать разрешение на точечную застройку в районах, где нет необходимых условий для жизни. Сети водоснабжения и водоотведение в частных руках. Они не могут технически осилить обслуживание тех домов, которые уже имеются. Но новые проекты о поставке воды в этих районах так и не вступили в силу", - говорится в публикации.
Ранее жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
Напомним, экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, является высокосейсмичной зоной и подвержен сильным землетрясениям, увеличивает опасность строительство многоэтажных зданий.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?