Участки улиц Байсеитовой, Жибек жолы и проспекта Достык в Алматы реконструируют с приоритетом для пешеходов (ФОТО)

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы уже с начала апреля в рамках концепции "Город для людей" начнутся строительные работы по реконструкции участков улиц Байсеитовой, Жибек жолы и проспекта Достык с приоритетом для пешеходов, передает Kazakhstan Today.

В рамках модернизации общественных пространств и создания комфортной городской среды на реконструированных улицах появится экологичная тротуарная плитка, энергосберегающее тротуарное освещение, уличная мебель, спортивные и детские площадки, современные малые архитектурные формы. Кроме того, к единому стилю будут приведены все входные группы зданий. Планируется озеленение и посадка новых деревьев с сохранением существующих, а также прокладка автоматической системы полива и замена старых арычных лотков, сообщили в пресс-службе акима города.

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил управлениям градостроительного контроля и комфортной городской среды взять на самый жесткий контроль качественное выполнение всех строительных работ, а также устранить за счет подрядных организаций все выявленные дефекты на реконструированных в предыдущие годы улицах.

Для обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов на участках улиц Жибек жолы (Желтоксан - Сейфуллина), Байсеитовой (Кабанбай батыра - Толе би) и проспекта Достык (Казыбек би - Курмангазы) работы в этом году будут производиться поэтапно. Сначала с одной стороны, а лишь затем с другой. Предусмотрена установка специальных ограждений и пешеходных трапов, знаков объезда и паспортов объектов со всеми контактами подрядных организаций.

Напомним, в ходе недавнего совещания с акимами регионов президент страны Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на необходимость решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения.

В рамках принятой в 2015 году после обсуждения с горожанами Программы развития "Алматы-2020" в мегаполисе отремонтировано уже 60% исторического центра, почти 600 улиц и более 1400 старых дворов. Треть уличного освещения переведено на светодиодные и энергосберегающие светильники, заменено 300 километров арыков и порядка 2000 километров инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города.

В текущем году планируется отремонтировать еще более 680 дворов, охватив 50% всех городских многоэтажек. С середины апреля запланирован средний ремонт более 120 улиц. Помимо этого, будут построены новые дороги на более 440 улицах в 12 микрорайонах города. В рамках инициированной акиматом Алматы акции "Jasyl meken" только этой весной во всех районах города из местных питомников планируется высадить более 12 тысяч деревьев. Кроме того, на окраинах города будут благоустроены ряд парков, скверов и пешеходных зон. В целях создания безопасной городской среды новые LED-светильники дополнительно установят более чем на 120 улицах города.

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