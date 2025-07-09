Участок на побережье Каспия акимат Актау незаконно передал в частные руки

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Актау. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области государству возвращено более 90 тыс. га земель стоимостью 800 млн тенге, - В Мангистауской области государству возвращено более 90 тыс. га земель стоимостью 800 млн тенге, сообщает областная прокуратура.





В регионе выявлены факты незаконного предоставления и нецелевого использования земли. К примеру, установлено, что акиматом Актау бизнесу был предоставлен дополнительный участок площадью 0,5 га на побережье моря при наличии неосвоенного основного участка. По решению суда земля возвращена государству.





Кроме того, выявлены 9 фактов самозахвата земель в черте Актау, находящихся в собственности государства. На нарушителей наложены штрафы на сумму более 2 млн тенге.





Также государству возвращены 83 тыс. га сельхозземель в связи с неосвоением. В ведомстве уточнили, что количество скота не соответствовало нормам нагрузки на пастбища, что свидетельствовало о формальном использовании.



