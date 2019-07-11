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Участок проспекта Республики перекроют в столице на 10 дней

10.07.2019, 13:14 8425
Нур-Султан. 10 июля Kazakhstan Today - В связи ремонтными работами в Нур-Султане на 10 дней перекроют участок дороги по проспекту Республики, передает Kazakhstan Today.
 
С 10 по 21 июля в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыт участок проспекта Республики от улицы Иманова до проспекта Богенбай батыра, сообщает сайт акимата столицы. 
 

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана" совместно с управлением административной полиции ДП города в рамках среднего ремонта автомобильных дорог планирует начать работы по проспекту Республики, на участке от улицы Иманова до проспекта Богенбай батыра, в связи с чем с 10 по 21 июля текущего года на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств", - говорится в сообщении. 

 
Отмечается, что в связи со сжатыми сроками завершения ремонтных работ, работы на вышеуказанном участке будут проводиться круглосуточно (в дневное и ночное время).
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

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