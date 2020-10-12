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Участок улицы Сатпаева в Нур-Султане перекроют до 12 октября

09.10.2020 163
Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Участок улицы Сатпаева в Нур-Султане перекроют до 12 октября, передает Kazakhstan Today.
 
В связи с проведением дорожно-строительных работ, до 12 октября планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств по улице Сатпаева, на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Каркабат, сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

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