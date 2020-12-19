Ученые Алматы начали публиковать снеголавинный бюллетень

Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы Институт географии и водной безопасности начал экспериментальный выпуск снеголавинного бюллетеня на праздничные дни, передает Kazakhstan Today.

Бюллетень содержит информацию о текущем уровне лавинной опасности и состоянии снежного покрова в окрестностях Алматы, пишет inAlmaty.kz

По словам научного сотрудника лаборатории природных опасностей Института географии и водной безопасности Виталия Жданова, для прогноза используется нейронная сеть, обученная на статистических данных.

Методика основана на методе швейцарского института изучения снега и снежных лавин, адаптированном для Казахстана. Данные мы берем те, что находятся в свободном доступе - со станции международного обмена. Также информацию о состоянии снега предоставляют альпинисты. В Швейцарии также для составления прогноза привлекают волонтеров, которые отправляют данные взамен на получение прогноза", - рассказал Виталий Жданов.

У ученых пока нет возможности составлять снеголавинный бюллетень ежедневно. Поэтому первое время готовить прогноз сотрудники института планируют на праздничные дни. Первый бюллетень был выпущен 15 декабря с прогнозом на предстоящие дни. Следующий будет подготовлен к новогодним праздникам.

Публиковаться бюллетень будет в Telegram-группе.

Всех, кто ходит в горы, просят делиться информацией о снеге и лавинах на маршруте на WhatsApp 87057682378 или в Telegram-группу.

В институте также подчеркнули: бюллетень экспериментальный и информация носит рекомендательный характер. Перед походом в горы необходимо проверять штормовые предупреждения "Казгидромета" и МЧС.

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