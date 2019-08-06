Ученые старейшего научно-исследовательского учреждения Костанайской области вывели 150 сортов сельхозкультур

Костанай. 5 августа. Kazakhstan Today - Ученые старейшего научно-исследовательского учреждения Костанайской области - Карабалыкской опытной станции вывели 150 сортов сельхозкультур. Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция отметила 90-летие форумом "День поля", передает Kazakhstan Today.

"Учеными Карабалыкской опытной станции выведено более 150 сортов как зерновых, масличных и многолетних трав, районировали 45 сортов. Только за годы независимости селекционировано и районировано 34 сортов. За последние три-четыре года - 16 сортов. Это огромный труд селекционеров", - отметил на мероприятии заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

Созданные на станции сорта яровой мягкой пшеницы "Фантазия", "Карабалыкская 20", "Августина", яровой твердой пшеницы "Алтын Дала", "Асангали 20", ярового ячменя "Великан", рапса "ЛипКар", люцерны "Карабалыкская жемчужина" и "Карабалыкская радуга", эспарцета "Карабалыкский рубиновый" и "Карабалыкский гранатовый" пользуются большой популярностью у отечественных сельхозтоваропроизводителей. С 2018 года районировано 5 новых перспективных сортов: яровой мягкой пшеницы "Айна" и "Ламис", яровой твердой пшеницы "Шарифа", ярового ячменя "Медикум 18" и овса "Сулу". Согласно статистике, в 2019 году учеными ТОО "Карабалыкская СХОС" получено 52 патента на селекционные достижения.

Являясь элитно-семеноводческим хозяйством, опытная станция ежегодно производит и реализует хозяйствам Костанайской и других областей Северного Казахстана до 5 тыс. тонн элитных семян сельхозкультур. Сортами местной селекции в 2018 году по республике занято 1 628 097 гектаров.

По информации МСХ РК, кроме селекционных исследований проводится работа по сохранению генофонда сельхозкультур, по интродукции новых сортов плодовых и ягодных культур пригодных для возделывания в природно-климатических условиях севера республики. В Государственное сортоиспытание переданы новые сорта яблони, сливы и малины. Также на станции ведутся исследования по применению нулевой технологии. Аграриям области предложен разработанный на основе нулевой технологии плодосменный севооборот с применением оптимальных доз минеральных удобрений.

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