Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Учёные зафиксировали на Земле мощную магнитную бурю - крупнейшую за последние полтора-два года, передает Kazakhstan Today.

В течение ближайших нескольких дней возможно повторение геомагнитной активности из-за нескольких последовательных вспышек на солнце, пишет RT .

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили, что на Земле зафиксирована крупная магнитная буря. К 12.00 вторника, 14 мая, уровень магнитного возмущения достиг отметки G3, что соответствует "сильной магнитной буре". Максимальный показатель в шкале - G5 - "экстремально сильная буря".

Заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Анатолий Белов пояснил, что магнитная буря обусловлена вспышками на солнце.

В последние дни наблюдается заметное усиление прежде всего геомагнитной активности, но, конечно, это связано с усилением и солнечной активности. Это усиление могло бы остаться незамеченным, но небольшие вспышки, главным, образом, достаточно значительные выбросы солнечного вещества произошли в центре солнечного диска. Эти облака плазмы летят к Земле, частично уже прилетели", - отмечает Белов.

По его словам, учёные зафиксировали ещё несколько выбросов на солнце, эффект от их воздействия будет заметен в последующие дни.

Эта магнитная буря не кончится сегодня, сейчас эта буря в развитии, мы надеемся, что она будет ослабевать, но мы знаем, что минимум два выброса ещё идут вслед за выбросом этой ночью, предыдущей ночью", - пояснил заведующий лабораторией.

Что касается влияния магнитной бури на здоровье людей, то здесь не должно быть чрезмерных опасений, так как эти явления происходят достаточно часто. Человеческий организм вполне может с ними справиться, считает Анатолий Белов.

"Магнитные бури действуют на человека, но это привычный стрессовый фактор. Мы ощущаем магнитные бури постоянно, любой человек, который дожил до какого-то серьёзного возраста, уже тысячу магнитных бурь пережил, а у старых людей четыре-пять тысяч магнитных бурь на счету", - отметил учёный.

Он отметил, что существуют некоторые виды заболеваний, при которых люди могут отмечать некоторое ухудшение состояния.

Директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович подтвердил, что магнитные бури подобной интенсивности не представляют вреда для здоровья.

Это умеренная магнитная буря. Сейчас минимум солнечной активности регистрируется, поэтому магнитных бурь мало. Во время максимума активности в начале 2000-х годов такие бури были примерно каждую неделю, так что ничего страшного во время такой бури не случается. Но надо помнить о своих болезнях и заботиться о своём самочувствии", - подчеркнул Петрукович.

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