Система Orphus

Удостоверение на право компенсационных выплат пострадавшим от испытаний на Семипалатинском полигоне можно оформить онлайн

18.04.2022, 12:17 23651
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Граждане, проживавшие на территории Семипалатинского испытательного полигона в период с 1949 по 1965 годы, а также с 1966 по 1990 годы, могут получить выплаты от государства с помощью новой услуги на портале eGov.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

C помощью государственной услуги гражданам предоставляется возможность получить удостоверение, подтверждающее право на льготы и компенсации. Новая услуга предоставляется бесплатно и доступна на портале eGov.kz с 2022 года. С момента запуска услуги уже 311 граждан подали заявку на получение удостоверения и компенсации онлайн", - сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

 
Аналогичная услуга оказывается также через ЦОНы страны. Только за 2021 год около 7 тысяч человек подали свои заявки на бумажных носителях. 
 

Данная услуга раньше предоставлялась только в бумажном виде через ЦОНы. Для удобства граждан совместно с госорганами мы перевели услугу в онлайн-формат", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

 
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал eGov.kz, на главной странице открыть раздел "Социальное обеспечение", выбрать "Помощь семьям", выбрать услугу. Далее пользователь: 
 
-        авторизуется на портале; 
 
-        инициирует заказ услуги онлайн; 
 
-        заполняет все необходимые поля; 
 
-        подписывает заявку при помощи ЭЦП или двухфакторной аутентификацией.
 
В пресс-службе пояснили, что результатом оказания государственной услуги является уведомление, которое формируется в течение 20 рабочих дней и хранится в личном кабинете пользователя. После получения уведомления заявителю необходимо получить удостоверение или его дубликат в отделе занятости и социальных программ по месту жительства.
 
Выплата единовременной государственной денежной компенсации будет производиться согласно графику выплат компенсаций в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

19.04.2022, 21:27 506
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Алматинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 20 апреля на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. 
 
20 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
В Нур-Султане днем 20 апреля ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
 
20 апреля на западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. В горных районах град. Ветер восточный на севере, западе области и в горных, предгорных районах 15-20 м/с. 
 
В Шымкенте утром и днем 20 апреля временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер восточный порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 20 апреля на большей части области Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 20 апреля на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области сохраняется 15-20 м/с.
 
20 апреля на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
20, 21, 22 апреля в Алматинской области ожидается ветер северо-восточный 9-14, при грозе 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.
 
В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 20-22 апреля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 

Установлены имена еще 18 советских солдат из Казахстана, захороненных в Норвегии

19.04.2022, 20:51 486
Установлены имена еще 18 советских солдат из Казахстана, захороненных в Норвегии
Фото: пресс-служба посольства РК в Норвегии
ОСЛО. 19 АПРЕЛЯ - Посольство Казахстана в Осло опубликовало обновленный список казахстанских солдат, погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За последние месяцы выявлены имена и места захоронения 18 солдат-казахстанцев; общее число казахстанцев составляет 74 человека, сообщает пресс-служба посольства РК в Норвегии. 
 
Солдаты - уроженцы или призывники Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.
 
Могилы солдат находятся на советских воинских кладбищах вблизи городов Саннешоен, Лиллехаммер, Берген и Тронхейм.
 
Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения солдат, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках. Список составлен путем сопоставления сведений, полученные из нескольких источников данных, таких как "Фальстад Центр" (Норвегия), Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана "Мемориал", а также Обобщенный банк данных "Мемориал" (Россия).
 
Сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий.
 
К настоящему времени известно об около 15 500 советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена около 7000 из них.
 
Посольство надеется, что публикуемые сведения позволят разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будут способствовать дальнейшим исследованиям и увековечению памяти.
 
Список советских солдат-казахстанцев, захороненных на территории Норвегии в 1941-1945 гг. (по состоянию на апрель 2022 г.) доступен по ссылке
 

Жители Семея на все лето останутся без горячей воды

19.04.2022, 19:46 2861
Жители Семея на все лето останутся без горячей воды
СЕМЕЙ. 19 АПРЕЛЯ - В ГКП "Теплокоммунэнерго" сообщили, что в настоящее время предприятие обслуживает ТЭЦ-1 и 17 котельных средней и малой мощности, а также 76 тепловых пунктов. Общее количество тепловых сетей составляет 315 км в двухтрубном исполнении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отопительный период были многочисленные порывы, приводящие к остановке тепловых источников и тепловых сетей, так как запорная арматура магистрального трубопровода в неудовлетворительном состоянии, в связи с этим будет производиться замена аварийных участков тепловых сетей и запорной арматуры, а также ремонт тепловых источников, сообщает semeynewskz.
 

Без проведения ремонтно-подготовительных работ тепловых источников и тепловых сетей ГКП "Теплокоммунэнерго" не сможет обеспечить надежное теплоснабжение города в отопительный период 2022-2023 гг.", - пояснили в ГКП "Теплокоммунэнерго".

 

В Алматы после реставрации открылись два дома-музея

19.04.2022, 18:48 4006
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - В Алматы после завершения реставрации состоялось открытие музея имени Динмухамеда Кунаева с участием главы города Ерболата Досаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специалисты провели восстановительные работы в рамках празднования 110-летия выдающегося государственного деятеля. 
 
В открытии также участвовали председатель Международного общественного фонда Динмухамеда Кунаева Эльдар Конаев, племянник Динмухамеда Кунаева Диар Конаев, его личный врач Ахат Мулюков, друг и соратник Александр Гойколов.
 
К процессу реставрации и реэкспозиции были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, скульпторы, художники, видеоинженеры и др. В ходе работ разработаны концепция и эскиз проекта, которые были согласованы с Международным фондом Динмухамеда Кунаева. 
 
В основу тематики реэкспозиции легла автобиографическая книга Динмухамеда Кунаева "От Сталина до Горбачева", которая иллюстрирует личный взгляд политика на важные исторические события из жизни страны. Размещенные в хронологическом порядке архивные документы, фотографии и экспонаты представляют масштаб личности Динмухаммеда Кунаева как выдающегося общественно-политического деятеля. В ходе работ все экспонаты, в том числе личные вещи Динмухамеда Кунаева, были сохранены в прежнем состоянии.
 
В ходе реставрационных работ музей оснастили современными цифровыми и мультимедийными технологиями, посетители теперь могут воспользоваться аудиогидами. Для удобства людей с особыми потребностями установлен лифт для подъема на второй этаж.
 
Напомним, музей был открыт к 90-летию Динмухамеда Кунаева в 2002 году. Последние обновления экспозиции были проведены более 10 лет назад - в 2011 году. Общий фонд хранения музея составляет 8196 экспонатов.
 
Кроме того, в Алматы завершен капитальный ремонт дома-музея классика казахской литературы Габита Мусрепова. Реэкспозиция проведена в преддверии 120-летия писателя. В церемонии открытия обновленного дома-музея принял участие аким города Ерболат Досаев, одними из первых его также посетили дочери писателя - Гульнар и Гаухар Мусреповы.
 
После капитального ремонта, модернизации и реэкспозиции музей Габита Мусрепова станет первым в стране современным мультимедийным литературным центром. Планируется, что комплексная работа по реконструкции и реэкспозиции позволит вдвое увеличить ежегодную посещаемость музея - до 22 тысяч человек.
 
К работам были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, художники, видеоинженеры и др. Проект обновленного музея был согласован с родственниками писателя, концепция и эскиз проекта утверждены управлением культуры города Алматы. 
 
В ходе ремонта музей был оснащен современным оборудованием, в том числе информационными стендами, мультимедийной системой, проекцией со стойкой с сенсорным управлением контента, мультимедийными тач-панелями и др. В них отображаются ценные литературные данные, архивные материалы, в том числе "Письмо пятерых", рукописи, фотографии и др.
 
В результате реэкспозиции был переукомплектован литературный зал. На стендах представлены жизненный и творческий путь писателя с приведением сведений о семье, детстве, образовании, начале литературного пути и др. В музее также установили специальный кинозал для показа фильмов, сценарии к которым написал Габит Мусрепов, среди них "Амангельды", "Кыз Жибек", "Однажды и на всю жизнь", "Дыня". 
 
Напомним, квартира Габита Мусрепова, где он проживал последние 18 лет жизни, в 1991 году была преобразована в музей как часть Центрального государственного музея РК. С 1999 года объект преобразован в Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова. С 2015 года музей находится в составе КГКП "Объединение музеев города Алматы". 
 
Площадь дома-музея Мусрепова составляет 114,6 квадратных метра. Есть 2 мемориальные комнаты, 1 литературный зал. Предметы в мемориальной комнате (письменный стол, библиотека, предметы личного пользования, подарочные предметы и т.д.) сохранились в прежнем состоянии.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировал аресты руководителей платных парковок

19.04.2022, 16:50 6151
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировал аресты руководителей платных парковок
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - Аресты руководителей платных парковок прокомментировал адвокат Жангельды Сулейманов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В последние две недели мы узнали, что сначала был задержан один директор организации AlanParking, потом задержали другого директора. Насколько я знаю, организацией парковок занимается не одна компания, а группа компаний, которые между собой взаимосвязаны. У них одни и те же учредители, они связаны директорами, находятся в одном офисе. И вот эта группа компаний занимается парковками. Какие-то, скорее всего, занимаются техническим оснащением парковок - обслуживание паркоматов, разметка линий, другая, может быть, фиксацией, третья - получением денег. Но для нас, обывателей, жителей Алматы - мы представляем это как одну компанию, условно AlanParking. Я думаю, что все эти лица связаны между собой, и, скорее всего, аресты тоже связаны между собой, потому что по первому делу мы узнали причину возбуждения уголовного дела и ареста руководителя, по второму делу нам не сообщают", - сказал Жангельды Сулейманов.

 
Он также отметил, что по первому делу в СМИ было написано, что "задержан по подозрению в хищении бюджетных средств". 
 

Я давно, можно сказать, сужусь, критикую работу паркинга уже пять лет, судился в 2018 году. Поэтому я хорошо знаю историю паркинга и его внутреннюю структуру. Структура следующая. Насколько я знаю, головная компания, которая занимается парковками, - у нее состав учредителей это 30% акимата Алматы и 70% - какая-то частная компания", - заявил адвокат.

 
По его словам, "мы имеем - парковкой в Алматы занимается смешанная, частно-государственная структура, из которой 30% государства, 70% - частные".
 

Как можно похитить бюджетные средства? Здесь вариант один: если два акционера или учредителя владеют частной компанией в соотношении 70/30, то прибыль от парковочной деятельности распределяется в соотношении 70/30. Что такое прибыль? Это разница между доходами, которые мы платим как водители, там сотни миллионов или миллиард. Это доходы. Это грязная-грязная выручка. Дальше. Есть расход - это зарплата сотрудников, аренда офисов, содержание паркоматов, аренда офисов, инкассация, бухгалтерия и прочее", - отметил эксперт.

 
Также адвокат Жангельды Сулейманов пояснил как считается прибыль.
 

Это разница между доходами и расходами. Допустим, что прибыль это 100 миллионов, значит, 70 миллионов отойдет частной компании, а 30 - в госбюджет. Я предполагаю, что здесь, возможно, было допущено какое-то нарушение закона со стороны каких-то лиц. То есть если увеличивать какие-то расходы, то прибыль уменьшается, а значит, акимат получает меньше. Прибыль регулируется за счет увеличения каких-то искусственных расходов. Это один из принципов выведения прибыли и причинение ущерба. Какое наказание? Это тяжкое преступление, это 189 статья УК РК", - проинформировал Жангельды Сулейманов.

 
По словам адвоката, "если сумма крупная, то независимо предположения если их обвиняют в растрате государственных бюджетных средств, то наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества".
 

Что касается парковок и влияния этого уголовного дела на них - я думаю, что отмены платных парковок не будет, они останутся, но они отойдут государству. Мое мнение - возможно, этот частный пакет прибыли полностью будет передан государству, то есть мы получим 100-процентную акиматовскую структуру. И все деньги от парковок будут поступать в госбюджет на развитие города. Это правильно, и людей тоже возмущает то, что деньги уходят каким-то частным лицам, а не на благоустройство города, к примеру", - заключит эксперт.

 
Ранее сообщалось, директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" арестован в Алматы на два месяца.
 
Также был арестован генеральный директор ТОО "AlanParking".
 

Участок автодороги Алматы - Шамалган - Узынагаш временно перекроют со 2 мая

19.04.2022, 13:56 9406
Участок автодороги Алматы - Шамалган - Узынагаш временно перекроют со 2 мая
Фото: КазАвтоЖол
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - Со 2 мая до 25 августа текущего года временно будет перекрыт участок автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Шамалган - Узынагаш, 22-24-й километр. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в компании, участок дороги будет перекрыть в связи со строительством Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).
 

Перекрытый участок можно объехать через улицы Кокдала и Инкарбекова в населенном пункте Кыргауылды и по улицам Суюнбая и Наурыз в населенном пункте Райымбек. Дорожной полицией будет организовано круглосуточное патрулирование и установлены соответствующие дорожные знаки, светофоры", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за строительства БАКАД закроют одну из трасс.
 

Январские беспорядки: при отражении атак в Шымкенте и Таразе были убиты более 30 человек

19.04.2022, 13:14 10746
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - При отражении атак на здания госорганов в Шымкенте и Таразе 5 и 6 января были убиты более 30 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С каждым днем органами уголовного преследования восстанавливается картина произошедших событий, в том числе в отношении гибели людей. Так, в ночь с 5 на 6 января 2022 года началось вооруженное нападение на здание акимата города Шымкента", - сказал на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Он сообщил, что обеспечением охраны общественного порядка занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3000 человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и свето-шумовые гранаты. Но указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость. 

 

Только после отражения 3 вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших", - проинформировал Елдос Килымжанов. 

 
По его словам, 6 января совершено аналогичное вооруженное нападение на здания акимата города Тараза и департамента государственных доходов Жамбылской области.
 

Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала указанные здания, в результате был убит сотрудник полиции. В этой связи органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого ликвидировано 11 преступников", - сказал спикер.

 
Он отметил, что согласно результатам медицинских исследований 9 нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и 2 под воздействием наркотических средств.
 

Обнаружено похищенное во время январских беспорядков имущество на сумму более 340 млн тенге

19.04.2022, 12:34 11786
Обнаружено похищенное во время январских беспорядков имущество на сумму более 340 млн тенге
Фото: facebook/Ольга Агапова4
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Сотрудниками полиции продолжается работа по поиску и обнаружению имущества граждан, похищенного во время январских беспорядков. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это направление у нас является одним из наиболее приоритетных, поскольку связано с возмещением ущерба. На сегодня органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге", - сказал Адилов. 

 
Кроме того, продолжаются оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного и всех видов незаконно хранящегося, а также незарегистрированного оружия. 
 

Ранее совместно с представителями Генеральной прокуратуры мы неоднократно сообщали, что похищенное оружие несет потенциальную угрозу жизни и здоровью населения, так как может быть применено при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В этой связи нами активно продолжается разъяснительная работа по добровольной сдаче оружия. В результате этого гражданами добровольно сдано 125 единиц оружия", - сказал Санжар Адилов.

 
По его словам, на сегодня принятыми мерами полицейскими страны обнаружено и изъято 1460 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов.
 

Недавно у жителей Тараза изъяты 6 автоматов Калашникова, в том числе один оборудованный для стрельбы гранатами, 4 снаряженных магазина, пистолет Макарова с глушителем и гладкоствольное ружье, похищенные из административного здания департамента полиции Жамбылской области. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу", - проинформировал начальник следственного департамента.

 
Также 7 января на блок-посту автодороги Алматы - Ташкент сотрудниками полиции остановлена автомашина "Субару", в которой обнаружено 10 охотничьих ружей, один пневматический пистолет и снаряжение для охоты.
 
Установлено, что жители Жамбылской области - водитель и пассажиры причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы. Пятеро подозреваемых с санкции суда арестованы.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов