Уголовное дело расследуется по факту смерти певицы Жанар Хамитовой

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал обстоятельства смерти певицы и участницы проекта SuperStar.kz Жанар Хамитовой, передает Kazakhstan Today.

По Жанар Хамитовой возбудили в настоящее время уголовное дело. Все обстоятельства проверяются. Все вы знаете, что там был факт самоубийства, однако, в связи с тем, что есть некие нюансы, в Карагандинской области возбуждено уголовное дело", - сказал Тургумбаев в кулуарах заседания правительства, пишет Kazpravda.kz .

О гибели экс-солистки группы "Арнау" Жанар Хамитовой 16 сентября сообщил певец Абубакир Ужазов. Информацию также подтвердили представитель продюсера Сиви Махмуди, с которой сотрудничала Жанар, и телеведущая Анна Данченко.

По данным знакомых певицы, она скончалась утром 16 сентября в Карагандинской области, в родном селе Каркаралы.

Позже факт гибели 30-летней артистки подтвердили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

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