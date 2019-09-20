Уголовные дела Аблязова и Храпунова направят за границу

Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - Уголовные дела Аблязова и Храпунова передадут за границу, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала AstanaTV , материалы дела по Храпунову и Аблязову направят за границу. По словам заместителя генерального прокурора Марата Ахметжанова, уголовное преследование обоих продолжается. Казахстан уже ведет переговоры с властями стран, где долгие годы они скрываются. Их обвиняют в многомиллиардных хищениях, создании ОПГ и растрате госимущества.

"В отношении Аблязова имеется вступившее в силу решение суда, он осужден не только по экономическим, но и по общеуголовным преступлениям. Кроме того, есть принципы, если не выдаешь, то осуждай сам. Определенные материалы будут направлены в соответствующие органы для принятия в отношении них там решения", - сказал заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Заместитель генпрокурора рассказал и о других заключенных. Так, Казахстан будет настаивать на том, чтобы Акжаркын Турлыбай отбывала наказание на родине. Напомним, казахстанскую студентку приговорили к пожизненному заключению в Китае. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков. Сейчас дело находится на стадии обжалования приговора. Ахметжанов пояснил, если в Поднебесной не изменят решения, Казахстан направит запрос об отбывании наказания на территории нашей страны.

С Китаем у нас есть двустороннее соглашение о выдаче осужденных лиц. Будем ждать окончательный вердикт китайского правосудия. Если оправдают, то это очень хорошо. Если будет осуждена, она вправе обратиться, и мы вправе направить запрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на территории Казахстана", - сказал он.

Вчера на пленарном заседании депутаты мажилиса обсудили законопроект об экстрадиции между Казахстаном и Украиной. Договор страны подписали еще прошлой осенью. Такая необходимость возникла в связи с выходом Украины из СНГ.

Сегодня Генпрокуратура добивается экстрадиции шести казахстанцев. Столько же преступников Украина выдала нам за последние три года. Между тем, по данным парламентариев, в розыске сейчас 2,5 тыс. наших граждан. Почти половина из них - в международном розыске.

Депутаты единогласно приняли документ. Законопроект о выдаче преступников между Казахстаном и Украиной направили в сенат. Напомним, аналогичные двусторонние договоры у нас есть с 21 страной. В ближайшее время планируется подписание с Македонией, Грецией и Кипром.

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