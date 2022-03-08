Украинские радикалы держат в заложниках более 1600 иностранцев, среди них 26 казахстанцев

МОСКВА. 7 МАРТА - Украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках более 1600 граждан иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 1634 иностранца, в том числе:

в Харькове - 257 граждан: Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2);

в городе Сумы - 1140 граждан: Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60), Пакистана (16), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8) и Сербии (1);

и Сербии (1); в Мариуполе - 88 граждан: Турции (70) и Казахстана (18), сообщает РИА Новости .

Кроме того, удерживаются в Херсоне - 15 граждан Египта; в Одессе - 7 граждан Индонезии; в Киеве - 20 граждан: Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6); в Чернигове - 21 гражданин: Пакистана (12) и Индонезии (9).

Как отметил Мизинцев, украинская сторона не оповестила свое население о возможности безопасной эвакуации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.

Он напомнил, что для выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых украинскими властями в этих городах, ВС РФ с 10 часов мск в очередной раз объявили "режим тишины" и открыли гуманитарные коридоры.

В воскресенье с 22.00 до 23.40 указанная информация была доведена до официальных представителей киевских властей, представителям посольств иностранных государств, профильным структурам ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и другим международным организациям через все информационные ресурсы, включая средства массовой информации.

Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7.10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации вообще не оповещалось", - сообщил генерал.

Он подчеркнул, что "ничем другим как цинизмом в отношении к своим собственным гражданам это назвать нельзя".

Кроме того, по словам Мизинцева, абсурдными выглядят просьбы украинской стороны, озвученные менее чем за три часа до открытия гуманитарных коридоров. Во-первых, обеспечить эвакуацию из населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер и Иванково Киевской области, а также Липци и Стрилеча Харьковской области, находящихся под контролем российских Вооруженных сил. При этом, уточнил начальник НЦУО, никто из жителей указанных населенных пунктов желания эвакуироваться не изъявлял, люди мирно живут в своих домах, им ничего не угрожает.

Во-вторых, Украина потребовала организовать эвакуацию населения из городов Изюм и Бакалея Харьковской области, которые находятся под полным контролем национальных батальонов, Вооруженные силы России никакого отношения к обеспечению безопасности в этих населенных пунктах пока не имеют.

В-третьих, Киев потребовал доставить гуманитарные грузы в Мелитополь и Бердянск Запорожской области и в город Херсон. "Это тоже выглядит цинично по отношению к жителям указанных городов, так как в настоящее время эти районы находятся под полным контролем российских Вооруженных Сил, а их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено всем необходимым, в том числе гуманитарной помощью от Российской Федерации. Проблем в обеспечении указанных населенных пунктов на сегодня полностью нет", - отметил Мизинцев.

Он добавил, что "все перечисленные факты говорят о том, что украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов".