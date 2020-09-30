Улицу Жетыген частично перекроют в столице на две недели

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today – В Нур-Султане движение по ултце Жетыген частично перекроют до 15 октября, передает Kazakhstan Today.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по улице Жетыген, на участке от улицы Пушкина до улицы Досмухамедулы. В этой связи с 29 сентября по 15 октября будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств, сообщили в акимате.

Жителям и гостям столицы рекомендовано необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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