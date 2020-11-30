Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - Британский актер Дэвид Проуз, наиболее известный как исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн", скончался в возрасте 85 лет после непродолжительной болезни, передает Kazakhstan Today.

С сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру сообщаем, что Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет", - заявил изданию Daily Mail агент актера Томас Боуингтон.

В молодости Дэвид Проуз был бодибилдером и тяжелоатлетом. Выдающиеся физические данные позволили актеру сыграть культового злодея в классических "Звездных войнах", выходивших с 1977 по 1983 годы.

Во время съемок Проуз произносил диалоги своего персонажа, однако впоследствии его голос заменили голосом другого актера. Режиссер Джордж Лукас считал, что Дарт Вейдер должен обладать "темным", глубоким, гремящим голосом, в то время как Проуз таким не обладал.

В Великобритании Дэвид Проуз также известен благодаря роли супергероя - Человека Кодекса Зеленого Креста. Актерская карьера Проуза продлилась 50 лет.

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