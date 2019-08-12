Уникальный семейный оздоровительный центр открылся в Акмолинской области

Кокшетау. 11 августа. Kazakhstan Today - Уникальный семейный оздоровительный центр "Коктал Town", созданный в рамках госпрограммы "Саламатты Казакстан", открылся в районе Биржан сал в Акмолинской области, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Как отметили в управлении, поправить свое здоровье и набраться сил смогут желающие в любое время года, подышать свежим хвойным воздухом в окружении живописной природы на берегу озера Жукей.

В церемонии торжественного открытия центра приняли участие заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова и вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Олжас Абишев.

Сегодня индустрия туризма является одной из приоритетных отраслей экономики нашей пристоличной области. Очень радует, что с отелями, санаториями, оказывающими широкий спектр услуг, сегодня в этой категории появляется особенная зона отдыха, которую можно позиционировать в категории "Развитие медицинского туризма", - обратилась к собравшимся Айна Мусралимова.

Заместитель акима области отметила, что реализация всех инвестиционных проектов придает новый импульс развитию туристической отрасли области.

В наших планах - направить усилия на рост потока туристов, обеспечить им качественный отдых при посещении ими нашего региона к 2023 году. Все проекты в рамках госпрограмм направлены на улучшение благосостояния наших граждан. Хотелось бы пожелать предпринимателям области реализации новых проектов, направленных на население со средним достатком, наших детей. Желаю всем вам здоровья, хороших впечатлений от отдыха, процветания и благополучия", подчеркнула Айна Мусралимова.

Оздоровительный центр "Коктал Town" предлагает своим гостям уютные комфортабельные номера, баню, сауну, бассейн, спортивный тренажерный зал, бильярдную, ресторан, танцевальную площадку, а также игровую площадку для детей.

Для взрослых предусмотрены лечебно-оздоровительные процедуры для лечения гипертонии, болезней опорно-двигательного аппарата, варикозного расширения вен, неврологических болезней, простатита, уникальная лечебная процедура "Фитобочка", - сообщила главный врач семейного оздоровительного центра "Коктал Town" Билимжан Дюсембаев.

По ее словам, центр также предлагает лечение кобыльим молоком (Саумал), которое является диетическим и содержит в себе 40 известных питательных веществ и минералов, применяющихся при лечении многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной системы, заболеваниях кожи, легочной системы, в реабилитационный период онкологических заболеваний.

Природа же этой местности располагает к длинным пешим прогулкам по окрестностям и на квадроциклах и велосипедах, верхом на лошади, экскурсиям. А также - активным играм в волейбол, футбол, баскетбол которые способствуют оздоровлению всего организма", - отметила главный врач центра.

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