Управляющий директор Аграрной кредитной корпорации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении управляющего директора - члена правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Холдинга КазАгро МСХ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

"Он, являясь приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием завладел 20 млн тенге из ранее обговоренных $200 тыс., принадлежащих учредителю и руководителю ТОО "Интер-Агро" и ТОО "ИнтерАгроТрейд", за принятие решения, не входящего в его компетенцию, - в виде заключения договора купли-продажи залогового имущества - элеватора, расположенного в Актюбинской области", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства