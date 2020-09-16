Урочище Бектау-Ата близ Балхаша приводят в порядок

Караганда. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области приводят в порядок пещеры, расположенные в урочище Бектау-Ата. Волонтёры очищают природную достопримечательность от мусора и смывают "наскальную живопись", передает Kazakhstan Today.

Урочище Бектау-Ата входит в сотню сакральных мест Казахстана. Тем не менее на уникальном творении природы туристы оставляют свои письмена. Фотографии достопримечательности, выложенные в Сеть алматинцем Александром Петровым в августе этого года, вызвали серьёзный общественный резонанс. Он запечатлел исписанный вход в пещеру - побывавшие здесь ранее туристы, видимо, не видели ничего зазорного в том, чтобы увековечить свои имена, фамилии и мысли, написав их краской на камнях и стенах пещеры, рассказали в областном акимате.

После этого в отделе предпринимательства и промышленности Актогайского района Карагандинской области заявили, что в урочище будут проводить рейды. Авторов "наскальных рисунков" найдут и привлекут к ответственности.

Не осталась в стороне и депутат Карагандинского областного маслихата Айман Тукбаева. Она инициировала проект, который позволит привести урочище в надлежащий вид. Заниматься этим будут волонтёры - они сотрут неприглядные надписи, очистят пещеры от мусора.

Стоит отметить, что Айман Тукбаева уже не в первый раз становится на защиту уникальной природной достопримечательности. В 2018 году она принимала активное участие в рейдах по урочищу. Тогда инициативная группа проводила инвентаризацию водоёмов.

Также в акимате сообщили, что у подножия Бектау-Ата находится детский оздоровительный лагерь "Факел". В последние годы здесь прошли масштабные ремонтные работы. В порядок привели корпуса, служебные и хозяйственные помещения, облагородили территорию. В прошлом году в лагере отдохнули 200 детей из Арыси.

Присоединиться к волонтёрской группе и помочь вернуть урочищу Бектау-Ата первозданный вид можно, позвонив по номеру (8-71038) 2-13-35.

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