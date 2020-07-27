Ушел из жизни академик Кенжегали Сагадиев

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Академик Кенжегали Сагадиев ушел из жизни, передает Kazakhstan Today.

С глубочайшей скорбью сообщаем, что 25 июля в результате остановки сердца на 82-м году жизни скончался академик Кенжегали Абенович Сагадиев. Массовая болезнь, к сожалению, добралась и до нашей семьи", - говорится в сообщении семьи Сагадиевых.

В нем отмечается, что всем, кто знал Кенжегали Сагадиева, хорошо известно о его глубоком уме, широкой душе и заботе о близких. Великий человек, проживший великую жизнь.

Похороны состоятся только при участии семьи. Все мероприятия, связанные с прощальной церемонией, семья планирует провести ровно через 1 год, 25 июля 2021 года.

Это было последнее завещание Кенжегали Абеновича. О времени и месте мероприятия, сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

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