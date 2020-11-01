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Ушел из жизни актер Шон Коннери

31.10.2020 5293
Ушел из жизни актер Шон Коннери
Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Британский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет, передает Kazakhstan Today. 
 
Причины смерти звезды не уточняются, пишет Лента.ру, однако прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.
 
Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. Он стал лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств), а также был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II. В числе других фильмов с актером "Охота за Красным Октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Скала", "Неприкасаемые".
 
Карьера Коннери в кино длилась почти 50 лет, он ушел с больших экранов в 2003 году, после чего проживал со своей супругой на Багамских островах.
 

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