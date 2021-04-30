Ушел из жизни бывший глава департамента контрразведки Саят Мынбаев

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Ушел из жизни ветеран органов национальной безопасности, генерал-майор в отставке Саят Мынбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О кончине Саята Мынбаева сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

Руководство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и РОО "Ветераны органов КНБ" выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой - кончиной ветерана ОНБ генерал-майора в отставке Мынбаева Саята Мухаметбаевича", - говорится в сообщении ведомства.

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