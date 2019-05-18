Ушел из жизни двукратный чемпион СССР по боксу Абдурашид Абдурахманов

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы скончался выдающийся спортсмен, легендарный боксер Абдурашид Абдурахманов, передает Kazakhstan Today.

Абдурашид Хакимович Абдурахманов родился 20 июня 1946 года. Окончил Казахский государственный институт физической культуры. Абдурахманов - первый казахстанский боксер, ставший мастером спорта международного класса, двукратный чемпион СССР по боксу (1970-1971 годы), победитель кубка СССР 1969 года, победитель международных турниров по боксу в Америке, Европе, Африке.

А. Абдурахманов внёс огромный вклад в развитие восточных единоборств Республики Казахстан. Он подготовил плеяду выдающихся спортсменов по многим видам единоборств: бокс, ушу-саньда, кикбоксинг, тай-бокс.

Абдурашид Абдурахманов также являлся членом Союза кинематографистов Казахстана. Он снялся в главных ролях в двадцати фильмах. Фильм по роману Чингиза Айтматова "Буранный полустанок", в котором он сыграл главную роль, был удостоен приза "Золотая камера" на Берлинском фестивале в 1996 году за вклад в мировое киноискусство.

Жаназа намаз" пройдет завтра в Алматы в 13.30 по адресу: ПК "Горный гигант", дом 2013.

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