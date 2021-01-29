Ушел из жизни экс-руководитель Казкосмоса Алмас Косунов

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Алмас Косунов - видный ученый, государственный деятель, один из бывших руководителей Аэрокосмического комитета 27 января скоропостижно скончался на 72-м году жизни, передает Kazakhstan Today.

Алмас Косунов внес значительный вклад в развитие космической деятельности Казахстана, пишет МИА "Казинформ" .

Косунов родился в 1949 году в Алматы. Окончил в 1973 Московский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева, в 1977 году - аспирантуру. Трудовую деятельность начал в научно-производственном объединении "Союз" (Научно-исследовательский химико-технологический институт) в городе Дзержинском Московской области.

В 1992-2001 годах работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом научно-технического прогресса аппарата президента и кабинета министров Казахстана, советником первого заместителя премьер-министра РК, заместителем министра науки РК, директором департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства энергетики, индустрии и торговли, науки и высшего образования РК.

В 2001 году был назначен председателем Аэрокосмического комитета.

В 2006-2007 годы был вице-президентом - членом правления АО "Национальная компания "Казкосмос" (сейчас АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары").

В 2007-2008 годы - председатель правления, президент АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг". В период 2007-2009 годов - вице-министр индустрии и торговли РК.

С 2009 года - руководитель аппарата администрации АО "НАК "Казатомпром", с 2011 по 2015 годы был членом правления "Казатомпрома".

В последние годы работал в ТОО "Институт высоких технологий", учрежденном АО "НАК "Казатомпром".

Руководство, сотрудники Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, специалисты космической отрасли Казахстана, друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования близким и родным Алмаса Косунова в связи с его безвременной кончиной.

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