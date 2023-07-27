Он скончался на 65-м году жизни

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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 июля 2023 года ушел из жизни казахстанский ученый и дипломат Мурат Лаумулин.





После продолжительной болезни ушел из жизни наш уважаемый коллега, известный ученый, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Лаумулин Мурат Турарович", - сообщил на своей странице в Facebook директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов.





Мурат Турарович Лаумулин родился 7 января 1959 года.





В 1982 году он окончил специальный курс на историческом факультете Казахского государственного университета имени С.М. Кирова. Затем продолжил образование в Академии наук СССР, где стал кандидатом исторических наук, доктором политических наук.





Он начал свою трудовую деятельность в Казахском государственном университете, в разные годы работал в Институте востоковедения НАН РК, управлении международной безопасности и вооруженного контроля Министерства иностранных дел Республики Казахстан, посольстве Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, Министерстве иностранных дел РК.





Безусловно, ярчайшие моменты трудовой деятельности Мурата Тураровича неразрывно связаны с Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. Работая в институте со дня его основания, он внес свой вклад в становление и развитие аналитики в Казахстане. Экспертное сообщество называло Мурата Лаумулина "брендом КИСИ".





Лаумулин Мурат Турарович - ученый, посвятивший всю свою сознательную жизнь науке, написавший десятки монографий и сотни статей по вопросам национальной безопасности, внешней политики, центральноазиатской геополитики, отношений Казахстана с Западом, стратегии США в Центральной Азии, стратегии ЕС в Центральной Азии. Среди них 4-томный труд "История Казахстана и Центральной Азии в мировом востоковедении", признанный в профессиональной научной среде. Мурат Турарович сформировал и развил особое направление в науке - школу изучения Центральной Азии в мировой геополитике.





Выражаем соболезнования родным и близким Мурата Лаумулина.