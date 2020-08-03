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Ушел из жизни олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров

02.08.2020, 15:58 6832
Ушел из жизни олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров
Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Ушел из жизни известный олимпийский чемпион, борец Жаксылык Ушкемпиров, передает Kazakhstan Today.
 

Ушел из жизни первый чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира, Герой труда Казахстана, обладатель орденов "Барыс", "Курмет", "Парасат" Жаксылык Амиралыулы Ушкемпиров. В этом году исполнилось 40 лет, как Жаксылык Ушкемпиров легендарно победил в Олимпиаде в Москве. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Жаксылыка Ушкемпирова и поклонникам казахстанской борьбы", - говорится в сообщении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.

 
Свои соболезнования в связи со смертью известного спортсмена выразила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.
 

На протяжении долгих лет Жаксылык Амиралыулы воспитал многих воспитанников и внес неоценимый вклад в развитие казахстанской борьбы. Его светлый образ и неоценимый вклад вечно будет храниться в сердцах близких и всего народа", - написала в Facebook Актоты Раимкулова.

 
Жаксылык Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в Жамбылской области. Являлся борцом классического стиля, чемпионом мира, чемпионом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. На Олимпийских играх спортсмен боролся в весовой категории до 48 килограммов.
 
В 1974-1984 годах работал инструктором Государственного спорткомитета Казахской ССР, в 1984-1993 годах был директором спортивной школы республиканского профсоюзного комитета. С 1993 года являлся директором спортивного клуба "Жаксылык".
 
В 2017 году Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Жаксылыку Ушкемпирову было присвоено звание "Герой труда Казахстана".
 

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