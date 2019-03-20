Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

Москва. 19 марта. Kazakhstan Today - Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет, передает Kazakhstan Today.

"Марлен Мартынович скончался сегодня, в 07.00", - сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.

По его словам, время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Марлен Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность"... В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" о Толстом и Чехове.

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