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Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

19.03.2019, 13:22 7318
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Москва. 19 марта. Kazakhstan Today - Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет, передает Kazakhstan Today. 
 
"Марлен Мартынович скончался сегодня, в 07.00", - сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.
 
По его словам, время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.
 
Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.
 
Марлен Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность"... В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" о Толстом и Чехове.
 

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