Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - Ушел из жизни вице-президент ОО "Союз защиты предпринимателей и собственников" Борис Гузев, передает Kazakhstan Today.

ОО "Союз защиты предпринимателей и собственников" и ОО "Комитет предприятий общественного питания города Алматы" с прискорбием сообщают, что 10 апреля 2020 года, около 23 часов, в 12-й ГКБ города Алматы после операции на 78-м году жизни скончался известный оценщик, вице-президент ОО "Союз защиты предпринимателей и собственников", кавалер медали Национальной палаты РК "Атамекен" Гузев Борис Александрович. В 12-ю ГКБ Алматы он попал накануне, в результате несчастного случая (падения и травмы головы на стройке).

Прощание состоится по адресу: город Алматы, Пушкина, 79, квартира 1, в 12.00. Затем состоятся похороны на Бурундайском кладбище города Алматы.

Друзья и коллеги выражают искренние соболезнования семье и родным покойного. Вечная память.

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