Ушел из жизни Вячеслав Добрынин

В суде объяснили, что истец своевременно не уточнил свои требования и не изменил их формулировку

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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Административный суд Астаны вернул иск к правительству Республики Казахстан в лице Министерства торговли и интеграции о признании незаконным решения о введении в стране единого часового пояса.





По информации суда, в своем иске казахстанец выдвинул требования признать незаконным постановление правительства от 19 января 2024 года "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", а также признать незаконным решение рабочей группы при правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции "Вернем время назад" и доступа к информации.





Требования истца в первоначально заявленном виде не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. В этой связи судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика). В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило", - сообщили в пресс-службе суда.





Таким образом, заключили в ведомстве, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил, в связи с чем иск был возращен.





Напомним, 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.





2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.





По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями . Авторы петиции также задались вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.





Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.





Депутат Лукбек Тумашинов обратился к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву с вопросом, почему при переходе на единый часовой пояс не учли мнение населения. Мажилисмен Едил Жанбыршин рассказал , что казахстанские депутаты могут вновь поднять вопрос о возвращении прежнего часового пояса в Казахстане. Депутаты партии Amanat пообещали , что фракция проведет слушания на пленарном заседании парламента с участием членов правительства, ученых и специалистов.



