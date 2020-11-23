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Ушла из жизни казахстанский историк и исследователь Ирина Ерофеева

22.11.2020 16363
Ушла из жизни казахстанский историк и исследователь Ирина Ерофеева
Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - 22 ноября ушла из жизни известный казахстанский историк и исследователь Ирина Ерофеева, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом написал на своей странице в сети Facebook доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Айболат Кушкумбаев.
 

Сегодня пришла скорбная весть... умерла Ирина Викторовна Ерофеева - выдающийся казахстанский историк и исследователь", - рассказал Кушкумбаев.

 
К ее трудам относятся исследования "Казахские ханы и ханские династии", "Родословные казахских ханов и кожа" и другие.
 
Коллеги отмечают, что у Ирины Викторовны был скрупулезный и всесторонний подход к источникам, глубокое знание (вплоть до мелких деталей) историографии вопроса или темы, к которой она обращалась.
 

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