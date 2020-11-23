Ушла из жизни казахстанский историк и исследователь Ирина Ерофеева

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - 22 ноября ушла из жизни известный казахстанский историк и исследователь Ирина Ерофеева, передает Kazakhstan Today.

Об этом написал на своей странице в сети Facebook доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Айболат Кушкумбаев.

Сегодня пришла скорбная весть... умерла Ирина Викторовна Ерофеева - выдающийся казахстанский историк и исследователь", - рассказал Кушкумбаев.

К ее трудам относятся исследования "Казахские ханы и ханские династии", "Родословные казахских ханов и кожа" и другие.

Коллеги отмечают, что у Ирины Викторовны был скрупулезный и всесторонний подход к источникам, глубокое знание (вплоть до мелких деталей) историографии вопроса или темы, к которой она обращалась.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства