Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалом и порывистым ветром. Ночью и утром местами ожидается туман, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, днем Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами туман, днем в Северо-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской, Туркестанской, местами Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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