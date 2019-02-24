Усиление ветра ожидается сегодня в нескольких регионах Казахстана

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана сегодня будет без осадков, лишь на западе, северо-западе и юге сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывов 23-28 метров в секунду. В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидается гололед, местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами туман, гололед. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидается туман.

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