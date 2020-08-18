Установлен график работы банков, страховых компаний, обменных пунктов

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Совместный приказом Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка установлен график работы финансовых учреждений, передает Kazakhstan Today.

Согласно совместному приказу Нацбанка РК и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка с 17 августа 2020 года финансовые организации будут работать с 09.00 до 17.00.

Данный приказ распространяется на банки второго уровня, обменные пункты, страховые (перестраховочные) организации, страховых брокеров, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства.

При этом организациям поручено обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов) банков второго уровня, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30% работников от штатной численности филиала при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения.

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