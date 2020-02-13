Уведомление о штрафах за нарушение ПДД автолюбители получают на сотовый телефон

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Уведомление о штрафах за нарушение ПДД отправляется автолюбителям на сотовый телефон, указанный собственником транспортного средства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, с 2020 года действуют изменения и дополнения, внесенные в КоАП РК. Так, пункт 4-1 статьи 743 КоАП дополнена подпунктом 4, в котором указано: "предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным при направлении текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный собственником (владельцем) транспортного средства на веб-портале "электронного правительства" и (или) информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов, для получения уведомлений о вынесенных в его адрес предписаниях о необходимости уплаты штрафа.

"В соответствии с данной нормой направляются текстовые сообщения на абонентский номер сотовой связи о наличии нарушения ПДД, оформленного в виде предписания о необходимости уплаты штрафа. Согласно пункту 5 статьи 743 КоАП РК, лицо, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении, подтверждает своей подписью ознакомление с тем, что указанный им адрес и место жительство (место нахождение) являются достоверными, а уведомление (извещение), направленное на указанные контакты, будет считаться надлежащим и достаточным, таким образом, при постановке на регистрационный учет транспортного средства, собственник (владелец) транспортного средства, предоставляющий сведения о месте жительства, адрес электронной почты и контактный номер, несет ответственность за достоверность предоставленных данных. Таким образом, порядок надлежащего уведомления (извещения) регулируется частью 4-1 статьи 743 КоАП РК, где законодателем четко определены случаи надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа", - разъяснил начальник управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Необходимо отметить, что, согласно части 6 и 7 данной нормы КоАП РК, при отказе адресата принять уведомление, лицо, доставляющее или вручающее его, делает соответствующую отметку на уведомлении, которое возвращается в орган (должностному лицу). Отказ адресата от принятия уведомления не является препятствием к рассмотрению дела или совершения отдельных процессуальных действий. Таким образом, уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о принудительном исполнении предписания с направлением предписания о необходимости уплаты штрафа согласно норме статьи 894 КоАП РК и РП ЧСИ по территориальности согласно статье 896 КоАП РК.

В соответствии частью 4 статьи 802 КоАП РК, если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа в порядке, предусмотренном статей 743 КоАП РК", - уточнил полковник Мураталиев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства