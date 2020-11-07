Утверждены списки участников дебатов партии Nur Otan

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Районные и городские филиалы партии Nur Otan по всей стране провели заседания бюро политических советов, в ходе которых были утверждены списки участников дебатов на конференциях, передает Kazakhstan Today.

Всего в рамках второго уровня внутрипартийного отбора на конференциях районов и городов в дебатах примут участие 1397 кандидатов, в том числе Нур-Султана, Алматы и Шымкента, информирует пресс-служба партии.

По итогам дебатов и голосования участники с наивысшими результатами будут выдвинуты для включения в областной партийный список.

Набравшие наибольшее количество голосов по итогам дебатов, согласно квоте представленности региона в мажилисе, выдвигаются на областную конференцию в качестве участников дебатов в партийный список мажилиса.

Ознакомиться со списками участников дебатов можно на сайте primaries.kz.

Ранее партия Nur Otan опубликовала график региональных конференций, в ходе которых будут определены партийные списки в маслихаты всех уровней, а также кандидаты в партийный список в мажилис от каждого региона", - напомнили в партии.

Если партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, то итоговый список в мажилис - на съезде партии Nur Otan, пояснили в пресс-службе.

В первом этапе внутрипартийного отбора - праймериз приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% - женщины, 29% - молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% - самовыдвиженцы. В голосовании приняли участие более 662 тысяч", - добавили в Nur Otan.

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