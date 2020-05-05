В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - По данным РГП "Казгидромет" объявлено штормовое предупреждение в 11 регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В частности, 4-5 мая в Костанайской области ночью ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

4 мая в Актюбинской области ночью ожидается понижение температуры воздуха до 1-6 мороза.

4-5 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанская, Карагандинской областях ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

4 мая в Павлодарской области ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Понижение температуры днем до 7-12 тепла. 5 мая понижение температуры ночью до 1-6 мороза.

4 мая в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. 5 мая ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

4 мая ночью в Нур-Султане ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 метров в секунду. Ночью 4-5 мая ожидается понижение температуры воздуха до 1-3 мороза.

4 мая в Атырауской области ожидается местами ветер восточный, юго-восточный, 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

Комитет по чрезвычайным ситуациям призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

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