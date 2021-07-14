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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

13-14 июля в Нур-Султане ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, 13 июля утром и днем порывы 15-20 метров в секунду, 14 июля временами порывы 15-20 метров в секунду. Днём 13 июля в Алматы ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 метров в секунду", - сообщили в МЧС РК.

Утром и днем 13 июля в Шымкенте ожидаются гроза, шквал, ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 13 июля ожидаются пыльная буря, ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

13 июля в Акмолинской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23 метра в секунду. В Кокшетау 13 июля днем ожидается сильный дождь. Ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 13 июля в Алматинской области местами ожидаются гроза, в горных районах град. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане днем 13 июля ветер юго-западный, порывы 15 метров в секунду.

13 июля ожидается в Илейском Алатау и Жетысуйском Алатау днем местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Киргизском Алатау местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду. В Таласском Алатау утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, утром и днем порывы 17 метров в секунду. Западный Алтай: местами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Тарбагатай: днем местами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

13-14 июля в Жамбылской области местами ожидается гроза, град, ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, утром и днем 13 июля порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе днем 13 июля ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20, утром и днем 13 июля временами 25 метров в секунду.

13 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ночью местами туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. В Жезказгане днем ожидается ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, порывы 16 метров в секунду.

13 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем 13 июля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

13 июля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июля в Павлодарской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре 13 июля ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

13-14 июля в Северо-Казахстанской области ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный ночью 13 июля местами 15-20 метров в секунду, днем 13, сутки 14 июля 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 13-14 июля ожидаются гроза, град, шквал. Ночью 13 июля порывы северного ветра до 15-20 метров в секунду, 14 июля порывы до 23-28 метров в секунду.

Утром и днем 13 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

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