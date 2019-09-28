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В 2018 году на 191 предприятии Казахстана погиб 221 человек - Федерация профсоюзов

27.09.2019, 13:51 7183
Актобе. 27 сентября. Kazakhstan Today - В 2018 году на 191 предприятии Казахстана погиб 221 человек. Ростом числа несчастных случаев на производстве обеспокоены в Федерации профсоюзов (ФП) РК, передает Kazakhstan Today.
 

Согласно анализу ФП РК, за период 2018 года на 191 предприятии страны погиб 221 человек и в большинстве случаев доказана вина работодателя. Наибольшее количество смертельных случаев отмечается в организациях горно-металлургической промышленности, строительстве, в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта, химической промышленности, бюджетных организациях, организациях малого бизнеса", - сообщила пресс-служба организации.

 
Особый акцент на вопросах несчастных случаев на производстве, которые связаны в основном с предотвратимыми факторами, отметил заместитель председателя ФП РК Ержан Егембердиев, выступая на семинаре в Актобе. 
 
Он выразил обеспокоенность и по поводу соблюдения требований безопасности и охраны труда на предприятиях коммунального хозяйства, так как только в 2018 году при работе в колодцах пострадало 45 работников, из них 7 человек погибли.
 
По результатам проведенного Федерацией профсоюзов анализа выработан ряд предложений по совершенствованию системы охраны труда. Зампред организации прежде всего отметил необходимость реформирования трудового законодательства в части усиления роли профилактики предотвращения несчастных случаев.
 
Во избежание сокрытия работодателем фактов несчастных случаев предложено включить в Трудовой кодекс нормы, обязывающие работодателей фиксировать любые травмы работников.
 
Отмечена также необходимость законодательного закрепления обязательной нормы по созданию производственных советов и усиления их правового статуса как одного из рычагов усиления внутреннего контроля.
 
В настоящее время в профсоюзах созданы и действуют 11 754 производственных совета по безопасности и охране труда, из которых 79,4% создано по инициативе профсоюзов. Общественный контроль за состоянием охраны труда в республике осуществляют 18 810 технических инспекторов по охране труда. Только за минувший год технические инспекторы по охране труда провели свыше 106 554 проверок, в рамках которых было выявлено 145 434 тыс. нарушений требований законодательства об охране труда.
 
Напомним, в январе - апреле 2019 года на производстве в Казахстане пострадали 317 человек. По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, в Казахстане из 1,7 млн работников, обследованных в 2017 году по условиям труда, 370 тыс. или каждый четвертый (23,0%) были заняты во вредных и опасных условиях труда. В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился почти каждый второй (44,2%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны - каждый третий (33,7%). Тяжелым физическим трудом были заняты 84,6 тыс. человек (5,1% от числа работников обследованных предприятий)".
 
Как стало известно в сентябре, прокуратура ВКО провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятиях региона. Выяснилось, что на Орловском руднике ТОО "Востокцветмет" шахтеры трудились на глубине 700 метров при недопустимо высокой температуре 65 градусов (норма - 26 градусов). Установлено превышение содержания сернистого газа в воздухе в 20 раз. Год назад на данном руднике из-за обвала горной массы пострадало 8 человек, один из которых скончался. Проверкой выявлено еще 15 опасных мест (без крепления горной массы).
 

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