В 2018 году на праздники, конференции и форумы в столице потратили 11 млрд тенге

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - 11 млрд тенге потратили в столице на праздники, конференции, форумы и другие мероприятия в прошлом году, сообщил член общественного совета города Жанат Нургалиев на публичных слушаниях по развитию окраин. По его словам, на здравоохранение и оказание социальной помощи в столице было выделено гораздо меньше денег - около 9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Из этих 11 млрд, 9 млрд - это мероприятия разового характера. Просьба к вам, вы как-то их оптимизируйте. Не нужны нам эти мероприятия, давайте лучше эти деньги направлять на решения реальных проблем. Взять поставщиков, которые проводили эти мероприятия, можно в 2-3 раза дешевле проводить", - цитирует Нургалиева Первый канал "Евразия" .

Это проходит не по желанию управления культуры, что мы захотели - что-то проводим. Это годовой план, это согласование, это государственные праздники, праздники, которые никто не отменял. Это мероприятия с участием главы государства. Это недешевые проекты. И сравнивать несравнимые вещи: здравоохранение и культуру - неверно, неуместно, потому что каждым занимается своим направлением", - ответила члену общественного совета заместитель руководителя управления культуры и спорта Нур-Султана Нарима Мухамбеталина.

В управлении культуры столицы пообещали проанализировать озвученные членом общественного совета данные.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству осуществить переформатирование бюджета исключительно на цели развития и безопасности государства, сократив при этом траты на имиджевые мероприятия.

Главный фокус государственных расходов - это решение нужд простых людей. Вода, жилье, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан - все это беспокоит население страны", - сказал Токаев на встрече с общественностью Туркестана.

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