В 218 "слепых" зонах Алматы проведены Интернет и связь

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В Алматы за год покрыто 218 "слепых" зон, где отсутствовали Интернет и связь. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спикер проинформировал, что совместно с компанией АО "Казахтелеком" проработано решение по подключению к фиксированному доступу к Интернету (FWA) до 90 Мегабит в секунду в 4 микрорайонах города Алматы:

1. Алгабас (Алатауский район);

2. Альмерек (Турксибский район);

3. Нуршашкан (Турксибский район);

4. Таусамалы (Наурызбайский район) до конца сентября 2021 года на первом этапе.

Также, заверил глава управления, на втором этапе - до 2-го квартала 2022 года - будет подключено еще 4 новых микрорайона.

В пресс-службе акима Алматы напомнили, что в феврале в городе проходил цифровой форум Digital Almaty, на котором премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал, что в течение пяти лет все областные центры и города республиканского значения будут покрыты сетью 5G.

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