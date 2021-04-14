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В 218 "слепых" зонах Алматы проведены Интернет и связь

13.04.2021 7021
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В Алматы за год покрыто 218 "слепых" зон, где отсутствовали Интернет и связь. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спикер проинформировал, что совместно с компанией АО "Казахтелеком" проработано решение по подключению к фиксированному доступу к Интернету (FWA) до 90 Мегабит в секунду в 4 микрорайонах города Алматы:
 
1. Алгабас (Алатауский район);
 
2. Альмерек (Турксибский район);
 
3. Нуршашкан (Турксибский район);
 
4. Таусамалы (Наурызбайский район) до конца сентября 2021 года на первом этапе.
 
Также, заверил глава управления, на втором этапе - до 2-го квартала 2022 года - будет подключено еще 4 новых микрорайона.
 
В пресс-службе акима Алматы напомнили, что в феврале в городе проходил цифровой форум Digital Almaty, на котором премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал, что в течение пяти лет все областные центры и города республиканского значения будут покрыты сетью 5G.
 

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