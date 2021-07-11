В 739 километрах от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. 10 ИЮЛЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 10 июля, в 8 часов 14 минут 44 секунды Алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр землетрясения расположен в 739 километрах на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 13,8. Магнитуда MPV - 6,4. Глубина - 40 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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