Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - В 7 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 6 мая в Шымкенте ожидается гроза, шквал, в Алматинской области местами ветер 15-20 метров в секунду.

6 мая в Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами гроза, пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области ветер 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области сильный дождь, местами гроза, шквал, град, ветер 15-20 метров в секунду.

Комитет по чрезвычайным ситуациям призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать необходимые меры предосторожности.

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