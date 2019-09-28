В Абае прошёл областной форум сельских женщин

Абай. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Доме культуры Абая состоялся Форум сельских женщин Карагандинской области. Он прошёл в рамках программ "Рухани жангыру" и "Ауыл - ел бесігі", передает Kazakhstan Today.

На форуме собрались участницы со всех районов Карагандинской области. Для них устроили выставку-ярмарку региональных товаров и изделий ручной работы. Делегаты услышали истории успеха деловых женщин, посетили швейный цех в Абае, поучаствовали в семинарах-тренингах.

Форум организован при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК. Организаторами стали акимат Карагандинской области, "Коалиция за "зелёную" экономику и развитие G-Global", Международный секретариат G-Global, Аграрный союз женщин Казахстана.

В работе форума приняли участие депутат мажилиса Майра Айсина; заместитель акима области Абзал Нукенов; депутат мажилиса, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Ирина Унжакова; аким Абая Бауыржан Асанов и председатель Правления ОЮЛ "Коалиция за "зелёную" экономику и развитие G-Global", член Совета по переходу к "зелёной" экономике при президенте РК Салтанат Рахимбекова.

Сегодня в Казахстане нет никаких препятствий для тех, кто хочет работать. Если есть желание, то работа найдётся каждому. Для этого разработано множество государственных программ. Мы уже в течение семи лет занимаемся тем, чтобы привлечь женщин к бизнесу. В разных регионах страны обучаем их основам предпринимательства. Уже обучили более 11 000 женщин. Этот форум проходит под девизом "Ар айелге іс - елімізге табыс". Мы должны использовать потенциал женщин на 100%, чтобы поднять экономику страны", - сказала депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Майра Айсина.

Заместитель акима области Абзал Нукенов поздравил участниц форума и подчеркнул значимость программы "Ауыл - ел бесігі".

Эта программа, созданная по поручению Первого Президента, направлена на развитие наших сёл, создание в них рабочих мест и улучшение качества жизни сельчан. На сегодня более 2 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств в нашей области возглавляют женщины. С помощью государственных программ многие из них получают поддержку своих предпринимательских инициатив. И такие форумы, которые позволяют делиться опытом и знаниями, очень нужны для развития сельского хозяйства", - отметил Абзал Нукенов.

Участницам форума рассказали о мерах государственной поддержки и программах, о трудоустройстве женщин, о продвижении женского предпринимательства и инструментах финансового содействия.

Этот форум впервые прошёл в Казахстане в прошлом году. Тогда мы увидели огромный интерес к нему. Участники получили возможность с высокой трибуны обсуждать вопросы развития села. Делегаты попросили, чтобы мы и в регионах проводили такие форумы. Карагандинская область - девятая по счёту, в которой было организовано это мероприятие. Главные темы - это прежде всего устойчивое развитие сёл, повышение доходности сельского населения, занятость. Мы организовали демонстрационную и дискуссионную площадку для обсуждения этих вопросов", - пояснила Салтанат Рахимбекова.

Она также рассказала, что организаторы форума проводят мониторинг реализации программы "Ауыл - ел бесігі" в регионах. В Карагандинской области в неё включены три села: Нура, Атасу и Улытау. В этих трёх районах в этом году запустили 26 проектов на общую сумму 1,5 млрд тенге. Они направлены на улучшение инфраструктуры, реализацию государственных программ поддержки и микрокредитование.

Форум сельских женщин, по словам Салтанат Рахимбековой, будет готовить и мотивировать участниц развивать личные подсобные хозяйства. Кроме того, на нём презентовано множество бизнес-идей.

На прошлой неделе президент на совещании в Петропавловске говорил о развитии фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств с помощью механизма микрокредитования. Наш форум популяризирует также принимаемые на государственном уровне решения. И сегодня мы презентуем колоссальное количество маленьких бизнес-идей. Создали специальные сайты, где можно получить всю необходимую информацию. Наш форум будет усиливать потенциал регионов в стремлении улучшить качество жизни на селе", - подчеркнула Салтанат Рахимбекова.

В завершение участники выбрали делегатов, которые будут представлять область на Втором форуме сельских женщин Казахстана, он состоится 7-8 ноября в городе Нур-Султане.

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