В аэропорту Алматы задерживается вылет 15 рейсов

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов, отмененных рейсов не имеется, сообщила пресс-служба учреждения на странице в Facebook.

По состоянию на 8.00 26 декабря в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы: Алматы - Дели (слот-тайм аэропорта Дели), Алматы - Костанай (замена воздушного судна по причинам, не относящимся к техническим), Алматы - Новосибирск (позднее прибытие самолета), Алматы - Москва (позднее прибытие самолета), Алматы - Астана (позднее прибытие самолета), Алматы - Дубай (позднее прибытие самолета), Алматы - Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания), Алматы - Бишкек (ошибка бортпроводников), Алматы - Жезказган (позднее прибытие самолета), Алматы - Шымкент (позднее прибытие самолета), Алматы - Актау (позднее прибытие самолета), Алматы - Атырау (позднее прибытие самолета), Алматы - Самара (метеоусловия аэропорта Самары), Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловск) и Алматы - Киев (позднее прибытие самолета), передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, в настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 метров, горизонтальная 2000 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

Как отмечается в сообщении, более подробную информацию можно получить в справочной службе аэропорта по телефону +7 727 2703333.

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