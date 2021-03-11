В аэропорту Нур-Султана задержаны 16 авиарейсов

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - В аэропорту Нурсултан Назарбаев в столице Казахстана задерживаются 16 рейсов, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, причиной стали погодные условия.

В связи с погодными условиями несколько рейсов, вылеты и прилеты, задерживаются. Полную информацию пассажирам необходимо уточнять в справочных службах аэропорта или в колл-центрах авиакомпаний", - пояснил пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов.

Задержаны шесть рейсов на вылет и 10 рейсов на прилет.

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