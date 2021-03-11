В аэропорту Нур-Султана задержаны 16 авиарейсов

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, причиной стали погодные условия.
В связи с погодными условиями несколько рейсов, вылеты и прилеты, задерживаются. Полную информацию пассажирам необходимо уточнять в справочных службах аэропорта или в колл-центрах авиакомпаний", - пояснил пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов.
Задержаны шесть рейсов на вылет и 10 рейсов на прилет.
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