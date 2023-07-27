В Агентстве по регулированию финансового рынка рассказали об основных схемах мошенников

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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали об основных схемах мошенников для обмана граждан.





Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает об участившихся фактах интернет-мошенничества, связанных с кражей личных данных граждан посредством фишинговых сайтов, маскировкой мошенников под службы безопасности банков или под покупателя для получения кредита, попытками подделки первичной биометрической идентификации", - сообщили в агентстве по регулированию финрынка.





Распространены следующие схемы интернет-мошенничества с небольшими вариациями:





1. Кража данных на фишинговых сайтах





Мошенники посредством фишинговых ресурсов (поддельных сайтов с конкурсами, опросами и призами) крадут логин (номер телефона) и пароль граждан от интернет-банкинга. Злоумышленники, используя уязвимости операторов связи осуществляют попытки перенаправления звонков и СМС с номера жертвы на свои. Затем посредством интернет-банкинга выводят с них все денежные средства.





Самый надежный способ обойти риски стороной - полное игнорирование подобных предложений. Бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. В случае, если вы открыли ссылку и перешли на фишинговый сайт, то необходимо очистить историю браузера и не повторять таких ошибок.





2. Маскировка под сотрудника службы безопасности банка





Схема № 1: Мошенники, используя SIP-телефонию, которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских финансовых институтов под видом службы безопасности банка осуществляют звонок жертве и сообщают об угрозе вкладу. Мошенники убеждают перевести все деньги на "безопасный" счет сопровождая процесс перевода денег на мошеннический счет.





Схема № 2: Мошенники под видом службы безопасности банка сообщают жертве о том, что на нее оформили кредит. Для отмены кредита нужно взять другой кредит на ту же сумму и перевести все деньги на "безопасный" счет.





Схема № 3: Мошенники сообщают жертве о том, что ее пытаются обокрасть и предлагают установить на телефон специальную программу "для безопасности" (программа AnyDesk или любое другое программное обеспечение для удаленного доступа). Мошенник получают удаленный доступ к телефону жертвы и посредством интернет-банкинга выводит средства жертвы на свои счета.





Если к вам звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и пугает мошенническими атаками на ваш счет, просит оформить "зеркальный" кредит или снять деньги через банкомат, сразу завершите разговор. Самостоятельно позвоните в call-центр банка, чтобы перепроверить информацию и заблокировать банковскую карточку.





3. Маскировка под покупателя для получения кредита





Мошенники под видом покупателя звонят продавцу электронной торговой площадки и под предлогом оплаты запрашивают персональные данные и платежные реквизиты. По полученным персональным и платежным данным мошенники оформляют на продавца кредит на крупную сумму с переводом на банковскую карту продавца. Далее они просят продавца вернуть "лишние" переведенные деньги на карту мошенника или вовсе отменяет покупку и просят вернуть все деньги.





Никогда не передавайте персональные данные и платежные реквизиты третьим лицам через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры. Вашими данными могут воспользоваться мошенники.





4. Подделка первичной биометрической идентификации и биометрических параметров





Схема № 1: Мошенники собирают данные граждан, которые размещают в сети Интернет или в социальных сетях фотоизображения удостоверения личности и личные фотографии. Мошенник, используя недостаточную надежность биометрических систем идентификации личности посредством специализированного программного обеспечения, подделывает видеоизображения жертвы и использует его для прохождения первичной биометрической идентификации. Далее мошенники оформляют кредит на имя жертвы и выводят денежные средства на специальный счет. Жертвы такого преступления узнают о задолженности значительно позже, как правило, после просрочки по кредиту.





Схема № 2: Мошенник, используя специализированное программное обеспечение, подделывает видеоизображение жертвы и использует его для подключения к интернет-банкингу. Получив доступ к интернет-банкингу жертвы мошенники выводят денежные средства на свои счета.





Не передавайте никому и не оставляйте под залог свой документ, удостоверяющий личность, и не публикуйте в социальных сетях фотографии своих документов. Также не следует оставлять в соцсетях свои адреса, телефонные номера и иную персональную информацию. Всегда помните, что, вы сами должны заботиться о своей безопасности. Не поддавайтесь на манипуляции. Мошенники используют различные приемы, кого-то запугивают, к кому-то втираются в доверие. Их задача вести вас на своих условиях. Ваша задача взять инициативу в свои руки, и поставить свои условия", - заключили в ведомстве.