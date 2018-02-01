Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В акимате Астаны запустили систему пропуска, основанную на принципе распознавания лица, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня в акимате Астаны запущена новая система пропуска, построенная на принципе распознавания лица. Данная система является частью общей трансформации администрации города. Технологии построены на основе системы всем известного "Сергек", то есть 100%-ное казахстанское производство, одним из партнеров по данному сегменту, как вы знаете, выступила наша компания", - написал в Facebook председатель правления АО "Астана Innovation" Олжас Сартаев.

Он пояснил принцип работы данной системы: оператор загружает фото посетителя, после чего система считывает лицо, звучит оповещение и открывается дверь.

По его словам, данная система позволит оптимизировать и автоматизировать работу акимата.

"Мы сможем отказаться от "советских" бюро пропусков, избавиться от барьеров, исключить человеческий фактор, существенно сократить время ожидания сведя его практически к 0", - отметил он.

Также Олжас Сартаев сообщил, что в городе планируется расширение зон использования новых технологий. После успешного тестирования планируется оснащение мест массового скопления людей для обеспечения безопасности. "Уже сейчас мы понимаем, что система позволит повысить эффективность поиска преступников, лиц пропавших без вести и многое другое. А главное, что новая разработка казахстанской компании станет важным звеном в системе городской безопасности, над которой мы сейчас активно работаем. Конечно сейчас такие технологии активно используются в современном мире. Но внедрение данной системы является ещё одной победой Города в построении "Умного города", - написал он.

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