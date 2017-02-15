В Акмолинской области более 1000 полицейских проверили на полиграфе

Кокшетау. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области в 2016 году более 1000 полицейских проверили на полиграфе, сообщила пресс-служба ДВД региона.

"В минувшем году свыше 1000 сотрудников департамента внутренних дел Акмолинской области прошли проверку на полиграфе. Основной задачей этой процедуры является выявление противоправных намерений при поступлении на службу, скрытых расстройств поведения, негативных зависимостей, скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы. Также полиграфологическое исследование применяется во время проведения служебных расследований в отношении сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

В ДВД напомнили, что в 2014 году постановлением правительства были утверждены правила прохождения полиграфологического исследования в правоохранительных органах Республики Казахстан. Теперь будущие полицейские при приеме на работу и действующие сотрудники органов внутренних дел в обязательном порядке проходят полиграфологическое обследование, которое поможет психологам выявить в личности негативные черты, неприемлемые для сотрудника полиции.

"Если человек говорит неправду, то вероятность выявить ложь высокая. Полиграф регистрирует параметры дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрическое сопротивление кожи. Как бы человек ни притворялся и ни делал вид, что он спокоен, при ответах на заданные вопросы организм все равно его выдаст. Теперь при трудоустройстве в органы внутренних дел или же при поступлении в высшие учебные заведения МВД Республики Казахстан каждый претендент проходит проверку на полиграфе. Я думаю, это способствует тому, что в полиции будут работать честные и порядочные люди. Обеспечить качественным отбором кадров нашего полицейского ведомства - именно это одна из основных задач, которую ставит руководство нашего департамента перед управлением кадровой работы ДВД Акмолинской области", - прокомментировал инспектор-полиграфолог управления кадровой работы ДВД Акмолинской области капитан полиции Жанагуль Кабжанова.

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