Кокшетау. 25 августа. Kazakhstan Today - В летнем лагере отдыха "Карлыгаш" при Есильском детском доме определились победители самых активных отрядов, передает Kazakhstan Today.

Корзина со сладостями и фруктами досталась победителям в номинациях "Самый лучший отряд", "Самый спортивный отряд", "Самый чистый отряд", сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

"Лагерь - это просто супер! Время летит быстро и незаметно! Работа каждого сезона имеет свое направление. Ни один день не похож на другой. В лагере каждый ребенок находит себе занятие по душе. У нас работают кружки: рыболов, медиацентр "Вести лагеря", в котором ежедневно выпускают страничку о пройденном дне, кружок моды, театра, подделок из подручного и бросового материала. Очень хорошо развита спортивная работа. Дети любят спорт и поэтому ежедневно инструкторы по физической культуре проводят различные спортивные мероприятия по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, армрестлингу, легкой атлетике, теннису. Дети просто обожают лагерь и каждый год с нетерпением ждут лета. А мы стараемся сделать все, чтобы подарить нашим воспитанникам как можно больше ярких впечатлений и добрых воспоминаний", - рассказала о летнем отдыхе старший воспитатель Есильского детского дома Регина Киреева.

Отмечается, что дети в летнем доме отдыха с интересом и большим желанием участвуют в конкурсах, играх.

В этом году в 1-м сезоне по количеству набранных баллов третье место занял второй отряд девочек "Экологи", второе место завоевал первый отряд "220В" и победителем стал второй отряд мальчиков "Планета".

По традиции каждый сезон в лагере завершают пионерским костром, печеным картофелем и отрядными песнями.

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