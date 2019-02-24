В акмолинском селе Енбек проведут водопровод

Кокшетау. 25 января. Kazakhstan Today - В акмолинском селе Енбек, где нет центрального водоснабжения, проведут водопровод, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении внутренней политики, в Акмолинской области из 607 сельских населенных пунктов в 22 используют привозную воду. Для решения вопроса в течение 2019-2023 годов планируется строительство водопроводов и скважин с установкой комплексных блок-модулей (КБМ).

Село Енбек - одно из немногих сел, где пока отсутствует водопровод, но в перспективе планируется его провести. Когда-то здесь была собственная водонапорная башня, с годами она пришла в негодность. Поэтому из соседнего села ТОО "Алиби - Полтавка" для нужд людей ранее был организован подвоз питьевой воды, сообщили в акимате Ерейментауского района.

Сказать, что воды вообще нет, не совсем верно. Во дворах домов жителей села есть собственные колодцы. Да, у некоторых вода соленая и используется для бытовых нужд. В 800 метрах от села протекает родник с пресной водой очень хорошего качества - мягкая и приятная на вкус, откуда некоторые сельчане берут питьевую воду. С озера, где на водопой водят скот, люди не употребляют воду", - отметил аким сельского округа Жанабай Амангельдинов.

По информации районного акимата, вопрос с водоснабжением не стоит на месте. Основываясь на данных геологической разведки, пробурена скважина. Договор на выполнение проектных работ по результатам конкурса государственных закупок заключен с ТОО "Гипроводхоз", которое к маю этого года должно предоставить проектную документацию. После экспертизы проекта местные органы намерены подать заявку на финансирование из республиканского бюджета.

Также возобновлен подвоз воды в село, которое будет осуществлять КХ "Ережеп".

К слову, аким села сегодня вместе со службами СЭС и ЖКХ выехал в село, чтобы еще раз проверить качество питьевой воды, заключили в УВП.

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