Кокшетау. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области активно развивают пристоличные села, передает Kazakhstan Today.

Пригород Нур-Султана сегодня динамично развивается. К примеру, за последние 3-4 года численность населения некогда маленького аула Косшы выросла в 2 раза, что вызывает необходимость кардинально улучшить условия жизни его жителей, повысить качество общественного пространства, социальной и транспортной инфраструктуры", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

В ведомстве отметили, что одной из первоочередных миссий госорганов в этом направлении является обеспечение села качественной питьевой водой. Два года назад началось строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижеромановского месторождения до села Косшы. За это время проделана колоссальная работа по установке необходимого оборудования, строительству насосной станции, дополнительных водоводов, 14 скважин, в результате увеличился объем подаваемой в Косшы воды. В этом году осуществится закольцовка местного водовода, что даст возможность подключить к водоснабжению и частный сектор села.

По информации УВП, ежегодно в селе возводятся многоквартирные дома, школы, детские сады. В прошлом году появилась долгожданная щебеночная дорога для жителей 34 улиц. Заасфальтировано 11 улиц: Суюнбая, Хан Кол, Коркыта ата, Нура, Кобланды батыра и другие.

В перспективе эти объемы будут значительно увеличены. Большое обновление затронет 88,5 километра дорог. Планируется капитальный ремонт линии электроснабжения до жилого массива Лесная Поляна, строительство еще одной школы на 1200 мест, детского сада на 280 мест", - сообщили в УВП.

Также акмолинские власти регулярно встречаются с местными жителями, чтобы узнать об актуальных вопросах и своевременно их решить. Сегодня заместитель акима области Аскар Муратулы встретился с сельчанами по производственным вопросам. Прием граждан продолжится завтра, где косшынцы смогут обратиться также и к заместителю акима области Айне Мусралимовой с вопросами социального характера.

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